上海：支持用人單位設置「生育友好崗」　實行彈性工作制

內媒報道，近日上海市人社局、市總工會、市婦聯聯合印發《關於開展「生育友好崗」就業模式試點工作的通知》，支持用人單位將工作時間可彈性安排、工作方式靈活、工作環境友好的崗位設置為「生育友好崗」，原則上提供給對12周歲以下兒童負有撫養義務的勞動者。

「生育友好崗」實行彈性工作制，用人單位可從經營管理實際出發，採取彈性上下班、居家或遠程辦公、靈活休假、績效考核等柔性管理方式，為勞動者兼顧工作和生育提供便利。相關權利義務經用人單位與勞動者協商明確後，列入勞動合同或簽訂相關書面協議。

人社、工會、婦聯等部門將重點引導生產製造、住宿餐飲、居民服務等行業，及平台經濟、數字經濟、文創經濟、銀發經濟等新經濟形態領域試點推行「生育友好崗」就業模式，拓展「生育友好崗」崗位資源。

《通知》指出，上海將建立統一的「生育友好崗」用人單位名單，並將「生育友好崗」納入公共就業服務範圍，按規定落實相關就業培訓補貼政策。依託「15分鐘就業服務圈」、零工市場，各類線下招聘會和線上招聘平台應設置「生育友好崗」招聘專區，用人單位發布相關招聘崗位時予以專門標識。

此外，《通知》要求「生育友好崗」用人單位應當優先為生育再就業女性提供產後返崗再培訓。參加各類職業培訓和評價的「生育友好崗」勞動者，可按規定享受相應的職業技能提升補貼。同時，人社部門也將支持職業院校、社會培訓機構等積極開展養老護理、家政服務、育嬰保育、健康照護，以及互聯網營銷、全媒體運營等職業技能培訓。