危機浮現！德國今年企業破產急增25%至逾兩萬宗　創10年高

外媒報道，歐洲三大經濟體之一德國今年的企業破產宗數達2.24萬宗，按年增長近四分一，達到自2015年以來最高水平。專家認為，破產趨勢在明年仍將持續，破產宗數可能再次接近2009及2010年的最高水平，當時超過3.2萬家企業申請破產。

今年的破產數據來自信用調查機構Creditreform，認為破產潮原因在於，過去幾年累積的危機正逐步顯現其影響。愈來愈多企業因新冠疫情期間的衝擊、高昂的能源價格，以及利率上升而無法應對。此外，政府為避免疫情期間出現大規模破產而實施的特殊規定也已到期。

根據聯邦統計局數據，近一年來，每月企業破產數字(除今年6月外)按年增長幅度達兩位數。今年破產的大型企業，包括零售業巨頭Galeria Karstadt Kaufhof、旅遊大牌FTI Touristik及時裝名牌Esprit Europe等知名公司，但整體而言，五分四的破產個案涉及員工人數不超過10人的小型公司，尤其是餐飲業、零售業及建築業受到的衝擊最為嚴重。

今年德國境內約有32萬個職位因企業破產而流失，債權人損失總額約560億歐元，遠高於去年的312億歐元。