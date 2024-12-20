龔成：打工仔有咩簡單辦法累積財富？

累積財富有很多方法，例如做生意、炒股、炒樓等，但這些方法未必適合每個人，而當中亦可能存有風險。故對於大部分打工仔來說，最適合的方法是「儲蓄及投資」，這兩個都是十分重要的元素。

--初期資金最重要--

儲蓄是累積財富的源頭，沒有這些本金也就沒有往後的財富。因此，不要因為剩少錢而不去儲蓄，每個分毫也不能忽視。

對於一個普通的打工仔，如何更有效去提高儲蓄呢？方法就是增加收入與減少支出，可能你心想這是廢話。但一些看似平凡的道理，只要你肯認真運用，也能為你創造不一樣的結果。

當年我月入8,000元，為了累積初期資金，定出一個目標——「每月儲10,000元」，這是一個不合邏輯的目標，但我當時只想「心底想擁有的」，而不去想「現實所限制的」，而我憑著努力與堅持，最終真的做到這目標。

筆者是如何做到？就是增加額外的收入，以及嚴格控制支出。增加收入有很多方法，打工仔可利用空閒時間，去做小生意，以及做一些兼職，而這就是我增加收入的方法。至於控制支出，我會利用每天記帳、分清想要與需要、不用信用卡等這些方法，從而輕易控制開支。

--追求合理回報--

打工仔只要開源節流，就能積少成多，擁有初期資金，由於這些資金都是得來不易，故一定要好好管理。雖然每個人都想獲得愈高愈好的回報，但大家要明白，這是不切實際的想法，而比起高回報，合理回報反而是我們追求的目標。

即是說，我們要做的是將財富合理增值，穩健投資，其實這對大部分人都不難做到，只是他們沒有認真學習投資。只要用正確的投資方法，爭取合理回報，要令財富合理增值根本是一件合理的事，而我亦是憑穩健增值方法，成功在5年內累積過百萬財富。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)