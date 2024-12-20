金管局與阿聯酋央行深化金融合作　鞏固互聯互通

香港金融管理局與阿拉伯聯合酋長國中央銀行（阿聯酋央行）今日（12月20日）在香港舉行第二次雙邊會議，進一步鞏固兩地金融服務領域的合作與互聯互通。

繼2023年5月於阿布扎比舉行首次雙邊會議後，金管局與阿聯酋央行一直就多個重要範疇進行深入討論，主要涉及跨境債務資本市場互聯互通、金融基建發展，以及中東與北非地區和中國內地的投資前景與機遇。

金管局總裁余偉文與阿聯酋央行行長H.E. Khaled Mohamed Balama亦於今日簽署了諒解備忘錄，以加強合作並正式確立相關安排。根據諒解備忘錄，雙方同意就香港與阿聯酋的債務資本市場及相關金融市場基建建立互聯互通，以促進跨境債務證券發行及投資活動。

余偉文表示，今日與阿聯酋央行代表團的討論加強了兩間央行在多個重要範疇的金融合作。諒解備忘錄將進一步加強金管局與阿聯酋央行就債務資本市場的合作及專業知識的交流，並鞏固香港作為人民幣與國際債務市場門戶的策略角色。兩地的金融業界有很大空間探討新的商機。我們期待繼續與阿聯酋央行合作，加強中東地區與亞洲在投資及金融市場方面的互聯互通。

H.E. Khaled Mohamed Balama很高興見到兩間央行取得重大進展，確立了債務資本市場發展與合作的方向，期待兩地債務資本市場發揮潛力，務求跨境債務證券發行、買賣、投資、交收及抵押品管理更無縫及具成本效益。此舉將有助阿聯酋扮演門戶角色，讓中東與北非地區的發行人和投資者能方便快捷地參與中國及亞洲債務市場，同時讓中國及亞洲發行人與投資者能透過阿聯酋直接參與中東與北非地區的債務市場。