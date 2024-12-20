國泰11月載客增23.1%　下月起航班回復至疫前100%

國泰航空於今年11月份載客201.506萬人次，較2023年同月增加23.1%。月內收入乘客千米數按年上升25.8%。乘客運載率上升3個百分點至83.5%，可用座位千米數則按年增加21.3%。在今年首11個月，載客人次較去年同期增加27%至2,057.8324萬人次，可用座位千米上升31.5%，收入乘客千米數則上升26.7%。

國泰航空於今年11月份運載14.2601萬公噸貨物，較去年同月增加15%。月內貨物收入噸千米數按年增加11.9%，運載率上升1.2個百分點至62.3%，可用貨物噸千米數則按年增加9.8%。在今年首11個月，載貨量較去年同期增加10.9%至138.8501萬公噸，可用貨物噸千米數增加 8.9%，貨物收入噸千米數則上升4.8%。

集團旗下兩家航空公司，預計會在2025年內突破100個客運航點。在本月，集團的航線網絡新增國泰航空營運的開恩茲，而香港快運的富國島、花蓮及靜岡航線亦已啟航。國泰航空已宣布在2025年開辦海得拉巴、達拉斯、慕尼黑及布魯塞爾航線，而香港快運亦即將推出仙台航線。將陸續公布更多新航點。

集團預期下半年業績表現理想，主要受惠於貨運需求上升及燃油價格下降。另一方面，隨着航班供應量增加以滿足整體市場需求，客運收益率一如預期轉趨正常，部份抵銷上述利好因素。