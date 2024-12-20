陳永傑：市場購買力充沛　港樓非「供過於求」?

最近有大型銀行調查發現，超過六分之一的香港人會考慮在未來五年內置業，參考政府統計處今年年中發表的人口及住戶統計，該數字相當於超過30萬戶，潛在購買力驚人。這數據一出，儘管市場仍然面臨中美博弈及經濟復甦緩慢的挑戰，但仍反映出香港人對「磚頭」的熱愛，置業仍是港人最愛的資產增值及投資工具之一。

既然未來置業需求龐大，當然要看看最新供應量。據房屋局數據顯示，截至2024年9月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應錄10.8萬伙，雖然按季減少1,000伙，但仍屬歷史高位水平，其中現樓貨尾回升2,000伙至2.1萬伙。

此外，地政署上月共有10個項目獲批售樓紙，涉及5,521伙，與10月的1,633伙相比，增幅超過2倍，並創22年新高。以上數據均反映出市場上可供推售的全新樓盤和貨尾量仍處於高位，雖然這對樓價構成一定壓力，亦預料來年發展商推盤時的訂價策略會傾向克制保守，但這正正亦是吸引買家入市的最大誘因之一，過往發展商低價開盤策略亦奏效，筆者相信樓價來年仍會穩步上揚。

儘管新樓供應多，但市場潛在購買力驚人，樓市未來未必真的「供過於求」，甚至大有機會「供不應求」，只要發展商維持低開策略，新盤的消化能力不容小覷，市民對後市亦不宜過於悲觀。

2024年將近完結，中原城市領先指數CCL本月初報138.38，與去年底147.21比，下跌8.83點，期內跌幅6%，反映今年樓價持續調整，幸好年底有多個好消息相繼出現，包括樓市全面撤辣及銀行連續減息2次等，樓市交投才逐步加快，來年樓價勢止跌回升，樓市現正在尋底狀態，對於潛在買家來說，確實是入市好時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑