iPhone SE無後續？傳Apple明年首季推「16e」搶中價市場

傳閒蘋果公司(Apple Inc.)計劃明年首季推出新一代的中階手機iPhone SE 4，為該型號相隔3年的後繼產品。不過，有最新消息指，Apple或放棄SE的產品線，改以「iPhone 16e」的名稱亮相，情況類似過去的平價型號「iPhone 5c」。

內媒報道，Apple有意將iPhone SE 4更名為iPhone 16e，將其納入iPhone 16系列，形成一個更完整的產品陣容；另一方面，希望淡化「SE」一直以來被視為「平價版iPhone」的印象。不過，過去的iPhone 5c最為人詬病的一點是「Cheap(便宜)」，因此才更名為SE版iPhone。

據指，相對於2022年推出的iPhone SE 3，新機將採用iPhone 16相同的6.1吋屏幕，並保留M字劉海，支援Face ID；同時使用同級的A18晶片，以支採Apple Intelligence供能。相對於iPhone 16，新機將採用單顆主鏡頭，機身或採用其他物質以節省成本。

價格方面，由於硬件配置相對於iPhone SE 3進行大幅升級，估計新機不太可能維持499美元的價格。

值得一提的是，由於歐盟自明年起禁售非USB-C充頭插口的電子產品，因此或須在當地停售使用lighting插口的iPhone SE 3，因此推出新替代品的需求迫在眉睫。