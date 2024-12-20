周末兩日至少11個新盤開售 新界西2樓盤成焦點
2024年12月20日 22:00
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節日氣氛濃厚，有發展商把握銷售檔期，為旗下三盤增加優惠，最多享額外3.5%售價折扣。周六及周日有至少11個樓盤，合共推售261伙，焦點落於兩個新界西樓盤。
●會德豐地產年內銷售金額逾219億
會德豐地產旗下的住宅項目，今年至今(20日)售出1,858伙單位，總銷售金額逾219億元，更勝去年。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，旗下銷售量最高為將軍澳日出康城SEASONS系列，今年沽出950伙，套現逾59億元。若按呎價計，山頂Mount Nicholson售出第三期分層單位，成交價6億元，呎價約131,033元為今年一手住宅新高。
●紅磡THE HADDON增1.5%折扣
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周五(20日)修訂兩張價單，增設1.5%的折扣優惠，使最高折扣率加至11.5%。價單同時取消「靈活建築期付款計劃」，惟保留仍其他建築期付款計劃。新優惠下周二(24日)起生效。資料顯示，該期數今年中開售至今累沽約46伙，套現逾2.6億元。
●黃竹坑站晉環複式單位售4,075萬元
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周五(20日)通過招標沽出第1A座30及31樓C室，屬複式單位，實用面積1,292方呎，成交價4,075.6萬元，呎價約31,545元。
●紅磡必嘉坊‧迎匯增3.5%折扣
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊‧迎匯，周五(20日)修訂部分價單，指定單位增多3.5%折扣優惠，即供最高折扣率達21.5%。該期數累沽約232伙，總成交金額逾13.8億元。
●長沙灣Belgravia Place享額外0.5%折扣
恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place，今(20日)修訂價單，新增額外0.5%售價折扣優惠，現時即供最高折扣率為10.5%。
●油塘蔚藍東岸三房呎售約19,128元
五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，周五(20日)以1,616.3萬元沽出第1座12樓D室，單位實用面積845方呎，採三房間隔，呎價約19,128元。
●屯門凱和山周六賣97伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周六以價單形式發售97伙，其主打為第4號價單的70伙單位，涵括包括4個開放式單位，20個一房單位，37個兩房單位，以及9個三房一套單位，最低折實價330.8萬起，最低折實呎價8,683元起。
●元朗洪水橋滙都II兩房售448萬元
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都II，周五(20日)售出第6座7樓A07室，實用面積433方呎，採兩房間隔，成交價448.7萬元，呎價約10,363元。集團執行董事關堡林表示，項目買家主要集中為年輕一族，當中佔八成買家為年齡在40歲以下的分支家庭及首置客戶，購入單位作自住用途。項目安排周日發售88伙。
●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,824萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(20日)售出一伙三房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出3座37樓C室，實用面積945方呎，屬三房套連雙工作間設計，成交價1,824.6萬元，呎價約19,308元。據了解，買家採用「全港租客大喜訊」付款方法購入單位，可獲贈租金補貼。他補充，樓盤開售至今累售1,268伙，佔全盤1,335近95%。
●牛頭角皓日一房588萬沽
恒隆地產(00101)發展已屆現樓的牛頭角皓日，周五(20日)錄得6樓E室的成交，單位實用面積322方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價約588萬元，呎價約18,262元。據悉，上述買家有見持續減息有利市場氣氛，加上項目屬現樓，周邊社區配套完善，決定於聖誕節前購入單位作自住用途。
●啟德DOUBLE COAST I首錄交易告吹
會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，錄得首宗交易告吹，涉及的單位為第3座21樓K室，實用面積437方呎，屬兩房開放式廚房間隔，原於本月10日以774.3萬元成交，呎價17,719元，惟交易現已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。