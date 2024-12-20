周末兩日至少11個新盤開售　新界西2樓盤成焦點

節日氣氛濃厚，有發展商把握銷售檔期，為旗下三盤增加優惠，最多享額外3.5%售價折扣。周六及周日有至少11個樓盤，合共推售261伙，焦點落於兩個新界西樓盤。

●會德豐地產年內銷售金額逾219億

會德豐地產旗下的住宅項目，今年至今(20日)售出1,858伙單位，總銷售金額逾219億元，更勝去年。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，旗下銷售量最高為將軍澳日出康城SEASONS系列，今年沽出950伙，套現逾59億元。若按呎價計，山頂Mount Nicholson售出第三期分層單位，成交價6億元，呎價約131,033元為今年一手住宅新高。

●紅磡THE HADDON增1.5%折扣

●黃竹坑站晉環複式單位售4,075萬元

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周五(20日)通過招標沽出第1A座30及31樓C室，屬複式單位，實用面積1,292方呎，成交價4,075.6萬元，呎價約31,545元。

●紅磡必嘉坊‧迎匯增3.5%折扣

●長沙灣Belgravia Place享額外0.5%折扣

●油塘蔚藍東岸三房呎售約19,128元

●屯門凱和山周六賣97伙

●元朗洪水橋滙都II兩房售448萬元

●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,824萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(20日)售出一伙三房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出3座37樓C室，實用面積945方呎，屬三房套連雙工作間設計，成交價1,824.6萬元，呎價約19,308元。據了解，買家採用「全港租客大喜訊」付款方法購入單位，可獲贈租金補貼。他補充，樓盤開售至今累售1,268伙，佔全盤1,335近95%。

●牛頭角皓日一房588萬沽

●啟德DOUBLE COAST I首錄交易告吹

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，錄得首宗交易告吹，涉及的單位為第3座21樓K室，實用面積437方呎，屬兩房開放式廚房間隔，原於本月10日以774.3萬元成交，呎價17,719元，惟交易現已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。