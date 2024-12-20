張德熙冀港府建黃金倉庫外　擴展保險、檢測認證等配套

港府周三成立「推動黃金市場發展工作小組」，金銀業貿易場理事長張德熙、副理事長謝滿全及李惟宏任非官方成員。張氏形容「任重道遠」，會積極出謀獻策，認為首要需討論制定香港的黃金標準。

他指出，香港金市歷史悠久，且受國際認可，惟過去其他地區積極發展黃金市場，有部分交易商因而轉投其他地區。因此，樂見港府推出政策支持發展黃金市場，期望在建立黃金倉庫的基礎上，擴展保險、檢測認證等配套，帶動物流業，也有助開發更多不同的黃金衍生產品，從而豐富黃金套戥交易活動，吸引更多貴金屬交易商來港。

李惟宏透露，小組開會時間仍待與「其他成員夾」，預計能很快召開第一次會議。同時指出，成員不止金業從業員，也有傳統金融機構的人士，組成多元化，相信能提供許多實際意見，推動黃金市場全面發展。

香港機場管理局10月時公布，正制定擴建本港機場貴金屬儲存庫的計劃，由現時庫容量150公噸，先初步增加至200公噸，並分階段增至最多1,000公噸，惟暫未提及時間表。

張德熙建議，政府除了擴大機場黃金倉庫外，也可以在北部都會區、河套區等新發展區設立實體金庫，由於較鄰近市區，物流運輸更方便，也有助支持實物交割，便利發展更多黃金相關的衍生工具、套戥及對冲產品。

行政總裁馮煒能補充，機場的黃金倉庫位於禁區內，對轉口交易較為有利，因此業界希望能在機場以外設立倉儲。