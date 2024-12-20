泓景臺兩房「7球」易手　原業主持貨兩年蝕逾170萬元

樓市去向不明朗，再有持貨年期較短業主選擇止蝕沽貨，長沙灣泓景臺兩房以728萬元售出，原業主持貨逾兩半年帳蝕約172萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，黃竹坑居屋雅濤閣2座高層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價450萬元，放盤不足一周以443萬元未補價第二市場價成交，呎價約10,498元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，荔枝角泓景臺3座中低層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，以750萬元放盤，減至728萬元售出，呎價約14,767元。原業主於2022年2月以約900萬元購入單位，持貨逾兩半年帳面虧蝕約172萬元或約19.1%。

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角曼克頓山3座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，原叫價960萬元，減價後以909.9萬元成交，呎價約16,913元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山錦泰苑D座高層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價約668萬元，減價後以630萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,692元。

●中原黎宗文指出，大圍盛世2座南翼低層A室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，叫價約1,200萬元，累減至980萬元售出，呎價約14,244元。

●利嘉閣羅富欽稱，上水名都3座高層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以438萬元放售，減價後以400萬元成交，呎價約10,230元。

●美聯姚偉明表示，荃灣海濱花園2座高層G室，實用面積約577方呎，三房間隔，3個月前以630萬元放售，議價34萬元，以596萬元售出，呎價約10,329元。

●中原丘漢偉表示，荃灣萬景峯3座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，享內園泳池景，以851.8萬元沽出，呎價約16,768元。

●中原林頌宜表示，元朗四季名園雙號洋房，實用面積約930方呎，三房連套房間隔，花園約589方呎，以1,018萬元售出，呎價約10,946元。

●美聯羅立恒表示，屯門居屋新圍苑A座高層6室，實用面積約554方呎，三房設計，以380萬元未補價第二場價放售，略減至378萬元承接，呎價約6,823元。

●利嘉閣黃錦鵬稱，屯門愛琴海岸8座中高層A室，實用面積約650方呎，三房間隔望山景，原以590萬元放售，最後以略低於市價558萬元連車位易手，呎價約8,585元。原業主在2014年以約545萬元買入單位，十年年僅升值約13萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆安苑C座中層6室，實用面積約495方呎，以298萬元已補價自由市場價成交，新買家作長線投資收租，呎價約6,020元。

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