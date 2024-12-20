美股個別發展　諾和諾德暴跌21%

美股3大指數周五早段個別發展，道指升43點，報42,385點；標指跌6點，報5,860點；納指跌91點，報19,281點。10年期美國國債孳息率此前一度跌至4.497厘，其後反彈。

瑞銀財富管理維持標指明年底預測於6,600點，又指雖然預期明年減息幅度較小，但整體借貨成本依然有所降低，加上美國經濟活動強韌、企業盈利增長加速、人工智能(AI)進一步變現，以及特朗普政府領導下資本市場再度活躍的潛力等，眾多因素綜合在一起創造了有利的背景。

該行建議，對美股配置不足的投資者可以趁着近期股市動盪的機會增持；預測聯儲局下一次減息要等到明年6月(減幅0.25厘)，並於9月以同樣以0.25厘的幅度再減一次。

企業消息方面，研發「減肥神藥」Wegovy的丹麥藥廠諾和諾德，其於歐洲的股價一度暴跌29.22%，其後跌幅收窄；其美股早段則曾跌21%，低見82.23美元。諾和諾德旗下新一代實驗式減肥藥CagriSema的測試結果不及預期，早期研究顯示，其可以幫助患者在68周內平均減重22.7%，但依然低於該公司一直期待的25%。至於競爭對手禮來(Eli Lilly)股價曾升6.01%，高見803.05美元。