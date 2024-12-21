東方日報B1：港股市值彈12%　仍遜疫情時

然而，過去幾年港股都一潭死水，直至今年9月底美國減息，加上內地政府祭出「組合拳」救經濟、股市及樓市之後，港股才回復生氣，主要靠「北水」打救，今年北水淨流入逾7,500億元，按年多1.35倍。

今年港股亦創下12項新紀錄，有5項都是在10月8日發生，包括滬股通單日成交額2,739億元人民幣、深股通單日成交2,362億元人民幣等；港股成交也在當日創新高，達6,207億元，較上一紀錄2021年9月1日多71.84%。其他新紀錄尚包括上市公司數目、交易所買賣基金數目、交易所買賣基金總成交額等。

不過，今年以來港股日均成交1,309億元，按年雖多25%，但較2021年日均1,667億元仍少22%；港股總市值亦較2021年峰值58.67萬億元低約四成。

至於來年港交所的重點工作，包括確保其現貨市場系統於2025年底前可在技術上兼容「T+1」結算周期，並計劃於明年就適合香港市場的結算周期進行討論，預計在上半年刊發白皮書。旗下倫敦金屬交易所(LME)將繼續探討香港作為認可交割地點的可能性，並宣布將於2025年3月24日推出全新交易平台LMEselect v10。另一方面，證監會公布，基金互認安排優化措施將於明年1月1日生效。

此外，美國減息0.25厘後，多間香港銀行跟隨下調最優惠利率(P息)0.125厘。摩根士丹利認為香港減息符合預期，由於儲蓄餘額約為按揭貸款帳面餘額的2.3倍，是次港銀減P息應有助抵銷香港銀行同業拆息(HIBOR)下降的利潤壓力。