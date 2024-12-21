東方日報B1：港股市值彈12% 仍遜疫情時
2024年12月21日 00:05
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港股依靠9月底美國減息，加上內地「組合拳」救市，才回復生氣。
所謂「冬至大如年」，香港交易所(00388)選擇在周五(20日)冬至前夕發布《2024年回顧》，當中透露來年會繼續推進各項戰略舉措。回顧今年以來，有別於過往4年跌市，在截至12月20日港股總市值較去年回升逾12%至34.72萬億元，惟若以總市值和日均成交等來看，仍顯著落後於2021年疫情期間的表現。
據港交所統計，今年香港位居全球4大新股市場之一，截至12月20日，包括由GEM轉往主板上市的公司，共迎來66隻新股上市，總集資額達830億元，其中包括自2021年以來香港最大規模的新股。此外，今年出現兩家根據新規第18C章上市的特專科技公司、3家在GEM改革後上市的公司，以及首宗特殊目的收購公司併購交易(De-SPAC)。實際上，TechStar(07855)晚上宣告另一宗De-SPAC，對象是車規級激光雷達解決方案供應商Seyond。
然而，過去幾年港股都一潭死水，直至今年9月底美國減息，加上內地政府祭出「組合拳」救經濟、股市及樓市之後，港股才回復生氣，主要靠「北水」打救，今年北水淨流入逾7,500億元，按年多1.35倍。
今年港股亦創下12項新紀錄，有5項都是在10月8日發生，包括滬股通單日成交額2,739億元人民幣、深股通單日成交2,362億元人民幣等；港股成交也在當日創新高，達6,207億元，較上一紀錄2021年9月1日多71.84%。其他新紀錄尚包括上市公司數目、交易所買賣基金數目、交易所買賣基金總成交額等。
不過，今年以來港股日均成交1,309億元，按年雖多25%，但較2021年日均1,667億元仍少22%；港股總市值亦較2021年峰值58.67萬億元低約四成。
至於來年港交所的重點工作，包括確保其現貨市場系統於2025年底前可在技術上兼容「T+1」結算周期，並計劃於明年就適合香港市場的結算周期進行討論，預計在上半年刊發白皮書。旗下倫敦金屬交易所(LME)將繼續探討香港作為認可交割地點的可能性，並宣布將於2025年3月24日推出全新交易平台LMEselect v10。另一方面，證監會公布，基金互認安排優化措施將於明年1月1日生效。
回看周五港股，恒生指數收跌31點或0.16%，報19,720點，全周計下跌250點；周五主板成交1,784億元。地產股普遍下跌，長實集團(01113)、恒基地產(00012)挫0.32%和0.21%。投資銀行高盛指，年初以來香港零售和辦公室租金指數下降4%和5%，而截至10月底價格指數呈現雙位數下降。依此推算，香港商業房地產平均資本化率(Cap Rate)上升0.6個百分點至5.7%。資本化率擴張，預示發展商投資物業組合價值平均減少13%。
高盛對新世界發展(00017)及恒地維持「沽售」評級，因兩企投資物業將受資本化率擴張較大負面影響，兩間公司的價值分別減少19%和24%，或會令新世界及恒地的淨負債比率分別推高至115%及52%。
此外，美國減息0.25厘後，多間香港銀行跟隨下調最優惠利率(P息)0.125厘。摩根士丹利認為香港減息符合預期，由於儲蓄餘額約為按揭貸款帳面餘額的2.3倍，是次港銀減P息應有助抵銷香港銀行同業拆息(HIBOR)下降的利潤壓力。