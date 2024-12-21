廖嘉豪：美日息差收窄　料日圓明年續升

聖誕將至，先預祝各位讀者假期愉快！聯儲局減息但立場偏鷹導致上周美元獨強，美匯指數單周升1.4%，雖然歐元及加元下跌符合預期，歐元兌美元已跌穿1.04水平，美元兌加元亦突破前周提及的1.43區間上限，但日圓才是焦點，單周貶值3.2%，跌幅冠絕主流貨幣。

日本央行維持利率不變雖符合預期，但市場因未見行長植田和男任何偏鷹言論而鴿派解讀日本央行貨幣政策前景。美元兌日圓曾高見157.86，基於日本通脹回歸趨勢無改，以及日圓需求明年上升，續維持看好日圓觀點，日圓在2025年下半年或開始明顯走強，到明年年底美元兌日圓甚至可能跌至140水平，現水平或為較理想吸納日圓水平。

日本11月核心通脹按年升幅由10月2.3%加快至2.7%，工會亦積極爭取明年加薪至少5%，通脹回升背景支持日本央行繼續收緊貨幣政策，花旗分析員維持預期日本央行明年1月加息0.25厘，並在6月及12月再分別加息0.25厘，利率在明年終或升至1%。即使聯儲局最新點陣圖暗示明年減息次數減少至2次共0.5厘，美日息差亦有機會由目前4.25%收窄至3%，加上花旗分析員認為聯儲局的鷹派立場或未能持續，因目前美國失業率已達4.246%，12月失業率或很容易升至4.4%，比聯儲局在經濟預測摘要中的2025年底的4.3%高，加上11月及預計12月美國核心通脹率放緩，聯儲局官員幾乎沒有理由不在未來每次會議上減息，美日息差或有加深收窄風險，同樣有利日圓。

貨幣政策方向以及實體經濟和投資趨勢變化支持日圓升值，導致沽日圓買高息貨幣或其他投資的套利活動或將完結，過去一直積累的沽日圓套利交易倉位將在明年中至年底開始面對愈來愈大的平倉壓力，沽日圓平倉代表投資者需買入日圓，日圓需求上升同樣利好日圓表現。

目前日本主要人壽保險企業持有非日圓計價的資產約61萬億至62萬億日圓，當中只有約37%已作對沖安排，明顯低過2017年及2018年近60%的對沖比率，當時日圓亦曾升值約8%，配合日本出口商及其他中小型金融機構同樣需要增加買入日圓對沖海外生意及投資收入，日圓需求上升加上美日息差收窄或支持日圓由明年第一季一直升至第四季，投資者或可把握匯市波動性趁低吸納日圓。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪