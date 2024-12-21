陳政深：港股橫行待變 利好因素只剩政策刺激？
2024年12月21日 07:30
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港股上周失守2萬點後暫仍欠缺動力，美國聯儲局一如市場預期減息，惟點陣圖顯示明年的減息步伐放慢，其所預視的為美國經濟及通脹強勁，未必太過不利美股。但在資金流向上，亦未必有利勢將偏向寬鬆的經濟體，亦即是對中港股市不太有利。在此情況下，中港股市的刺激只剩下政策因素。
早前中央經濟工作會議的刺激作用，似乎已暫告段落，後市港股欲重啟升勢，必須讓市場看到，更為堅實的經濟恢復，短線而言，港股料仍維持上落市格局，但港股在上周五的傳統長假前夕仍有近1,800億元成交，似乎反映港股資金來自內地為主，後市或隨時出現突破，投資者宜視19,000點及20,000點為指引水平。
個股留意雅各臣科研製藥(02633)。筆者早前曾提及同系的健培苗苗(02161)，原先乃由雅各臣科研製藥分拆上市，後經重組及分派，兩者主要股東均為岑廣業，而雲南白藥分別持有雅各臣10.34%及健培苗苗9.1%之股權。雅各臣主要在香港從事開發、製造及分銷非專利藥物、品牌藥、品牌中藥及健康保健品。集團作為香港主要的非專利藥供應商，擁有全港市場最廣泛的銷售及分銷覆蓋之一，涵蓋香港公私營界別。截至九月底止，集團持續經營業務之營業額增長13.3%，至8.1億元，整體毛利增加16.7%，至3.51億元，毛利率上升1.3個百分點，至43.4%。
政府增加醫療保健投資，例如慢性疾病共同治理先導計劃，顯示出擴大可負擔藥物覆蓋的決心，此方面可望長遠利好集團。此外，非專利藥替代政策進一步推動趨勢，亦為具成本效益的醫療解決方案創造有利市場環境。
雅各臣自九月開始展現動能，自0.6元水平起步，近日突破1元水平，至現時位置略見阻力，亦偏離10天線逾1成，且14天RSI已至80的超買水平。集團目前市值約20億元，市盈率約7倍，估值仍然合理，而其對上兩個年度，派息比率均逾40%，現價息率約6厘，投資者可考慮1元樓下收集，作中線部署。
艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)