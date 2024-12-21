廠商會夥安記工展會宴請百老友記　與京東合作嘗「港」味

中華廠商聯合會聯同安記海味，周四(19日)於銅鑼灣維多利亞公園工展會舉辦「耆樂工展盆菜宴」，宴席逾100名「老友記」參與，向各位送上窩心暖意之餘，並分享廠商會成立90周年，以及安記50周年的雙同喜悅。廠商會會長盧金榮、安記海味董事總經理潘權輝，以及活動贊助機構京東零售預製菜業務總經理邱俊等一眾高層，亦同長者們一同享用美味且盛的盆菜，廠商會更派發現金大利是供他們場內銷費，安記則送上「鮑有福」福袋，每位老人家均滿載而歸！

廠商會會長盧金榮表示，盆菜宴志在為長者度過一個開心和溫暖的冬至，又指今年工展會入場人流明顯增長，得益於各項宣傳活動及晚上7時後免費入場的安排，樂見晚上的入場人士增加；同時，希望工展會能吸引訪港旅客及本地年輕人，除了加強海外宣傳，本屆工展會亦新增特色餐飲區及文化娛樂活動，例如每逢星期六、日及公眾假期，下午各有3場Busking音樂表演。

參展商之一安記海味董事總經理潘權輝認為，近月市面轉旺，工展會首周生意錄不錯的成績。對於今次舉辦的盆菜宴，他直言，雖然年底的工作很忙，不過「見到受惠的朋友開心，自己的心情都會變得開心」，希望為大家略盡綿力，讓各位老友記品嘗盆菜的同時，感受至到濃濃溫情。

京東零售預製菜業務總經理邱俊指，是次合作能協助香港品牌打進內地市場，更讓更多內地消費者品嘗「港」味，「除了性價比之餘，消費者更多着重質價比」，認為在品牌效應下能吸引更多顧客購買。他強調，盆菜不添加人工防腐劑、人工色素，由京東部署內地的冷鏈倉直發，全程冷鏈運輸，並會附上短片教導客人翻熱盆菜。

邱俊稱，新品象徵京東京加坊與安記海味將傳統與數字科技融合之作，未來雙方將在產品開發、渠道銷售、品牌營銷等方面加深合作，希望協助安記海味全方位實現數字化、線上化轉型，並進一步拓展內地市場，以更多正宗香港味道滿足消費者需求。京東京加坊將基於大數據洞察和用戶需求，聯合安記海味開發更多的預製菜產品。

目前，安記已在京東設立「香港安記海味旗艦店」，供內地消費者選購包括罐頭鮑魚、臘腸、即飲老火湯等各類產品。