香港置業：今年純車位註冊量料創18年新低

香港置業研究部董事王品弟表示，今年樓市受惠全面撤辣，物業交投氣氛回暖，但並未惠及純車位市場，車位交投表現遜色。據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至12月19日)純車位錄4,579宗註冊，較2023年全年低約11.7%；料今年全年純車位只錄約4,700宗註冊，屆時將連跌三年，註冊量更創自2006年後的18年新低。

若以金額劃分本年至今純車位註冊量表現，當中價值逾200萬元純車位宗數跌幅最大，錄得841宗註冊，較去年全年的1,473宗減少約42.9%；價值逾100萬至200萬元純車位錄2,146宗註冊，較去年全年的2,485宗亦減少約13.6%；相反，價值100萬元或以下純車位錄1,592宗註冊，較去年全年的1,230宗增加約29.4%。

若以港島、九龍及新界三區劃分本年至今純車位註冊量表現，當中港島區錄836宗註冊，較去年全年的1,462宗減少約42.8%；新界區錄2,448宗註冊，較去年全年的2,552宗減少約4.1%；相反，九龍區錄1,295宗註冊，較去年全年的1,174宗增加約10.3%。