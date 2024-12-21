美聯：第四季逾5000萬元一手成交量按季急升86%

據美聯物業研究中心綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料及市場消息，第四季(截至12月19日)逾5,000萬元一手成交量錄136宗，較第三季73宗大幅上升約86.3%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着10月中施政報告發表，容許投資移民購買逾5,000萬元住宅物業，為豪宅樓市帶來正面作用，帶動第四季逾5,000萬元一手交投急升。目前僅與2017年第二季137宗高位相差1宗，相信本季勢可超越，屆時將創自2013年一手銷售修例生效後的季度新高。

若以一手住宅物業銷售資訊網的地區劃分，第四季(截至12月19日)逾5,000萬元一手成交量以啟德區佔最多，共錄51宗(佔約37.5%)，項目主要來自天璽．天第1期，共有23宗，不僅為區內最多，更是全港最多；啟德區內第二多的項目是澐璟，錄12宗；而餘下的成交分布於天瀧、天璽．海第1期、尚．珒溋及維港．雙鑽。

第二位是何文田區，本季迄今區內共有23宗逾5,000萬元一手成交，絕大部分來自St. George's Mansions；至於北角區則排第三，季內逾5,000萬元一手成交錄18宗，悉數來自海璇II系列。

雖然本季逾5,000萬元一手成交量最多的首2名分別位於九龍區的啟德及何文田，但季內最貴重的3個豪宅則全數位於港島區。當中港島南區的壽臣山15號雙號屋，涉及金額高達8.45億元；其次是山頂的山頂道77-79號一洋房，以逾5億元售出；至於位處港島南區的大潭道45號雙號屋，亦以逾3億元轉售。