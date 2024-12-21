葉尚志：比亞迪受惠行業整合　250元以下買入

港股出現衝高後又再回調的行情走勢，恒指早前一度急速上升至21,000點後又再反覆逐步下放，市場仍未能走出政策面與宏觀面博弈的觀察階段，估計在未來一段時間，「短急彈、長慢回」的來回拉扯運行模式仍將持續。政治局會議提出明年要採取更加積極有為的宏觀政策，但具體的規模和數字，可能要待至明年3月兩會時落實公布，市場有進入短期政策真空期的機會，謹慎觀望的氛圍有趨濃傾向。

事實上，電動車的行業競爭依然激烈，這個從近期傳出包括內地品牌極越汽車出現資金缺口、以及日系巨頭本田和日產正探討合併的事件中可作引證，而在目前這個汰弱留強的大趨勢階段，相信行業龍頭如比亞迪將可受惠。研發技術是保持龍頭地位的不二法則，比亞迪在11月的成立30周年發布會上，宣布未來將投入1,000億元人民幣，用於發展人工智能和汽車相結合的智能化技術，而公司最近也宣布成立AI(人工智能)研發中心，旨在提升智能化領域的競爭力，對智能駕駛以及智能座艙等業務提供技術支持。建議可於250元以下買入，目標看330元，止蝕可定在220元。

第一上海首席策略師葉尚志