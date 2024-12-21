陳樂怡：恒指短線料回試19000點支持力度
2024年12月21日 23:45
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本周美國聯儲局一如預期減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調到4.25至4.5厘區間。點陣圖顯示，聯儲局官員上調未來3年利率預期，預計明年只減息兩次，共下調0.5厘，預測中值為3.9厘，高過上次的3.4厘，預期通脹將於2027年才達到2%。
聯儲局官員對於未來通脹不確定性採取審慎態度，減息門檻提高，節奏將會偏向緩慢，後續需要留意新任政府的政策執行次序及節奏。收緊移民政策、減稅及加徵進口貨品關稅料會重燃通脹，令進一步減息空間收窄，而勞動力市場仍具韌性，同樣為減息路徑增添變數，美國10年期國債孳息率料短線衝高。
目前正處於內地政策空窗期，而另一邊廂聯儲局放「鷹」，強美元及高債息夾擊港股，恒生指數短線料回試19,000點支持力度。
個股方面，可留意比亞迪電子(00285)。公司第三季收入創季度新高，其中，消費電子業務持續受惠於主要客戶份額提升，以及智能手機高端化的趨勢。公司料可受惠於蘋果公司(Apple Inc.)的人工智能(AI)周期，以及安卓(Andriod)陣營加快推出高端旗艦手機。汽車電子業務方面，智能座艙、智能駕駛和熱管理等高附加值產品持續出貨，產品結構提升，以及母公司比亞迪股份(01211)訂單量強勁增長，利好公司明年收入增長。
此外，比亞迪電子在AI伺服器、液冷散熱、移動機械人等賽道多點布局，且與英偉達（Nvidia）具有多年合作基礎，有望帶來新的增長動力。該股現價對應2025年預測市盈率14倍，與過去5年平均水平相若，股價向上阻力位46元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)