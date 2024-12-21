陳樂怡：恒指短線料回試19000點支持力度

本周美國聯儲局一如預期減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調到4.25至4.5厘區間。點陣圖顯示，聯儲局官員上調未來3年利率預期，預計明年只減息兩次，共下調0.5厘，預測中值為3.9厘，高過上次的3.4厘，預期通脹將於2027年才達到2%。

聯儲局官員對於未來通脹不確定性採取審慎態度，減息門檻提高，節奏將會偏向緩慢，後續需要留意新任政府的政策執行次序及節奏。收緊移民政策、減稅及加徵進口貨品關稅料會重燃通脹，令進一步減息空間收窄，而勞動力市場仍具韌性，同樣為減息路徑增添變數，美國10年期國債孳息率料短線衝高。

目前正處於內地政策空窗期，而另一邊廂聯儲局放「鷹」，強美元及高債息夾擊港股，恒生指數短線料回試19,000點支持力度。

此外，比亞迪電子在AI伺服器、液冷散熱、移動機械人等賽道多點布局，且與英偉達（Nvidia）具有多年合作基礎，有望帶來新的增長動力。該股現價對應2025年預測市盈率14倍，與過去5年平均水平相若，股價向上阻力位46元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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