鄺紫珊：美國資產續為來年投資主流

美國聯儲局議息後宣布減息0.25厘，符合市場預期，但由於特朗普新政府即將上場，通脹的未來發展不確定性明顯升溫，可能對金融市場造成衝擊，會後聲明下調明年減息預期，將縮減至兩次。

明年美國通脹預期很大機會再升溫，2025年及2026年的核心通脹具有高度上行風險，聯儲局未來減息幅度將大幅縮減，引發市場對美國減息放緩的擔憂，刺激美元轉強、美國債孳息率上升，以及周三(18日)美股3大指數重挫收市。

有投資銀行於12月發表最新的基金經理調查報告，顯示對特朗普2.0的美國經濟預期樂觀，加上聯儲局減息政策，認為經濟將會「軟着陸」及「不着陸」的比率超過九成，現金配置更創下歷史新低，而對美股配置更創歷史新高。

展望明年，在各類資產中，基金經理最看好美股，尤其是羅素2000小型股，其次為科技股，並將加注銀行及保險等金融股份；債券方面則維持減持，並預計美元將持續轉強。此外，基金經理對中國經濟加速增長仍具正面看法，但認為特朗普再執政，最具衝擊性的將會是其貿易政策，其次是移民政策。故全球貿易戰引發經濟衰退是基金經理最擔憂風險，其次是通脹引發聯儲局再度加息，「科技七雄」仍然是主要投資目標。

整體而言，美國勞動力市場暢旺、工資增長及家庭財政穩健，讓消費及整體經濟持續看好，加上金融環境持續放寬，皆可推動明年美國經濟再度加速增長。美國資產仍將是投資主流，除「科技七雄」主流布局外，建議增加美國價值型公司、小型企業、公用事業，以及基礎建設等股份配置。

雖然目前美股評價面不算便宜，但通過減稅政策，預期明年企業盈利增長將加速至15%，利好刺激相當顯著，加上市場持續消化減息步調，對美股中長期看法仍然樂觀。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊