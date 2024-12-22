郭家耀：內地旅遊業增添新動力

隨着非一線城市居民在休閒度假和出境遊市場的佔比不斷提升，同程的國際業務迎來新的機遇，第三季其國際機票票量按年增逾110%，國際酒店間夜量按年增長超過130%。公司表示，中國旅遊業保持向上的態勢，境內境外旅遊需求持續釋放，韌性十足。同程通過積極布局國內外業務，進一步鞏固市場地位，前景繼續樂觀。

國家移民管理局日前發布公告，將過境免簽外國人在境內停留時間延長至10天，並新增21個口岸作為過境免簽人員出入境口岸，進一步擴大停留活動區域。消息公布後，眾多外國遊客通過同程及旗下國際旅行預訂平台HopeGoo關注和預訂入境機票、酒店等產品。

同程研究院分析認為，過境免簽政策時間延長和活動範圍擴大，將吸引更多符合條件的外國人來中國旅遊，從而促進中國入境旅遊市場進一步增長。同程在新加坡成立海外總部，今年中推出國際旅遊預訂平台HopeGoo。目前公司的國際業務營收貢獻較低，未來有望逐漸提升盈利能力，擴大在全球市場的份額及整體盈利佔比，提升公司估值水平。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)