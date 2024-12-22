港府：續推動制度產品等創新　鞏固香港國金中心優勢

財金官員發表網誌，談及香港應如何在現有的基礎上加強推進香港的國際化發展，加強「內聯外通」的工作，並「因地制宜」的更好發揮本港獨特優勢。

香港與內地資本市場的互聯互通開通已十年，成為了境外資金投資內地市場的最重要渠道。他指出，港府未來必須推動更多制度創新、產品創新與跨境合作創新，例如開拓內地通過香港與更多新興市場的聯繫，同時鞏固好與傳統市場的協作，進一步提升香港金融市場的體量、流動性，更好滿足科技變革與地緣政局下企業與其他機構的籌融資需要，讓香港國際金融中心內涵更豐富、優勢更鞏固、國際影響力更顯著。

面對保護主義、單邊主義等挑戰，國家續推動高水平雙向對外開放的政策。他認為，香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，可更好發揮「內聯外通」的優勢，往後將更積極推動與不同地方雙向以至多向的交流和合作，特別是安排商務代表團的互訪，包括加強聯同粵港澳大灣區兄弟城市進行對外路演和聯合招商，期同開拓更多互利共贏的新商機。

在創科發展上，大灣區內城市各具優勢，強強聯手將讓發展更全面、更快速。「河套深港科技創新合作區」是重要的平台，通過突破性、更進取的政策創新，促進港、深兩個園區之間的人員、物資、資金和數據更便捷和安全地跨境流動，將會提升創科研發的效益，以及包括人工智能和生命健康科技等產業的更快發展。這既可加快培育新質生產力，亦有利於招商引資。

他表示，未來會進一步加強宣傳推廣工作，讓外國政商金融各界對香港和內地的實際情況和龐大機遇有更全面的了解，擴大朋友圈，畫出最大的互惠發展同心圓。