內地品牌斥3500萬元　購銅鑼灣商廈HEALTH AURA兩層

銅鑼灣在一簽多行帶動下，消費人流有所增長。區內全新主題商廈HEALTH AURA近日獲內地品牌商斥資約3,500萬港元購入最高兩層樓面，發展商趁勢推出該廈6層全層供市場洽購。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次代理項目的買賣及租賃事宜。HEALTH AURA位處敬誠街9至11號，上述最新買賣成交為19及20樓全層，涉及樓面面積共約2,620方呎，成交呎價約13,359元。據了解，新買家認為大廈形象定位清晰，加上位處優質地段，靜中帶旺，兩層樓面景觀相當開揚，故決定購入作自用。

潘指出，發展商是次成功沽出頂層兩層樓面後，趁勢推售該廈5、7、9、12、16及18樓全層，面積由1,310至1,949方呎，入場費1,624.4萬元起，呎價則約11,600元起。

項目提供4種付款辦法，迎合用家及投資者財務需要。當中以「特短成交期」的叫價最為實惠，適合用家選購；而先租後買付款辦法更靈活調動資金，預計受轉租為買的用家歡迎。

此外，他又指，HEALTH AURA定位以提升生活質素品味為主，故吸引不少相關行業如健身中心、瑜珈、保健中心、高級零售、奢侈品及藝術品專門店及畫廊等行業；項目招租反應亦見理想，目前已租出4層樓面，平均呎租約38至48元不等，按目前成交呎租計算，項目租金回報可達約4厘。

銅鑼灣對上一次分拆出售商廈要追溯至2014年，當時由基金里昂以約18億元購入羅素街8號，並隨即包裝成為銀座式商廈分拆出售，最高成交呎價曾達約44,000元。