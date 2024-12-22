周末75宗新盤成交 新界西兩大項目發力
2024年12月22日 21:36
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新盤市場於周六及周日錄得約75宗成交，其中七成來自兩個以低價推售的新界西樓盤。元朗洪水橋項目期內售出約24伙。
●元朗洪水橋滙都II單日沽19伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，周日(22日)展開新一輪銷售，以價單形式發售88伙。銷售流程由上午11時開始，不少代理及準買家陸續到達售樓處，現場氣氛熱鬧。發展商指，截至下午約6時，項目暫沽約19伙。集團執行董事關堡林表示，連同上一期計，項目兩日內共售出24伙。
●屯門NOVO LAND第3B期三房呎售約12,091元
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，周六及周日共沽出4伙，包括Fiskars 第1座16樓A2室，為實用面積542方呎的三房單位，成交價655.32萬元，呎價約12,091元。該期數項目本月暫錄約48宗成交。
●日出康城PARK SEASONS一房成交價495萬
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周日(22日)售出第2B座28樓G室，實用面積335方呎，一房間隔，成交價495.8萬元，呎價約14,800元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今累售953伙，套現逾59.2億元。
●屯門掃管笏凱和山7日賣出98伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周六及周日共錄得29宗成交。項目自本月中減價重啟銷售後，7日內共售出98伙。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山自推出全新現樓「Chill勁價」策略後，銷情理想，不少客戶心儀大單位，考慮於後續價單加入更多三房一套大單位。全盤提供693伙，累售237伙。
●元朗站The YOHO Hub II兩房705萬元沽
新鴻基地產(00016)的元朗站The YOHO Hub II昨沽兩伙，共涉1,400.74萬元。其中，第6座28樓C室，實用面積448方呎兩房，以705.82萬元售出，呎價約15,755元。
●黃竹坑站Blue Coast II本月暫售17伙
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，本月至今(22日)暫售17伙，包括10伙兩房及7伙三房單位，其中涉及一組大手買家連購5伙兩房單位。該數期項目自今年10月開售至今累售280伙，套現逾36億元，連同第1期計，該系列項目現已售出851伙，套現144億，屬今年全新單一項目套現之冠。
●油塘蔚藍東岸加推4伙周四招標賣
五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，周日(22日)上載最新銷售安排，安排周四(26日)起招標發售4伙三房單位。該批單位均為第1座D室，實用面積845方呎，設梗廚連儲物室。同類單位為1座12樓D室，日前以1,616.3萬元成交，呎價約19,128元。
●油塘親海駅II兩房呎售約15,866元
長實集團(01113)旗下油塘親海駅II，周六以736.2萬元售出沽第2A座23樓D室，為實用面積464方呎的兩房單位，呎價約15,866元。