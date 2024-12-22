周末75宗新盤成交　新界西兩大項目發力

新盤市場於周六及周日錄得約75宗成交，其中七成來自兩個以低價推售的新界西樓盤。元朗洪水橋項目期內售出約24伙。

●元朗洪水橋滙都II單日沽19伙

●屯門NOVO LAND第3B期三房呎售約12,091元

●日出康城PARK SEASONS一房成交價495萬

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周日(22日)售出第2B座28樓G室，實用面積335方呎，一房間隔，成交價495.8萬元，呎價約14,800元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今累售953伙，套現逾59.2億元。

●屯門掃管笏凱和山7日賣出98伙

●元朗站The YOHO Hub II兩房705萬元沽

●黃竹坑站Blue Coast II本月暫售17伙

●油塘蔚藍東岸加推4伙周四招標賣

●油塘親海駅II兩房呎售約15,866元