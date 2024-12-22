新都城兩房累減100萬沽出　君滙港業主持貨6年帳蝕275萬離場

藍籌屋苑業主換樓，擴大議幅出貨，最終累減100萬元，以560萬元沽出將軍澳新都城兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯劉志偉表示，西南九龍君滙港3座低層C室，實用面積約541方呎，三房間隔，享海景，叫價950萬元放盤，近期獲外區客洽詢，議價50萬元後，以900萬元購入單位自住，呎價約16,636元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕約275萬元，貶值約23.4%。

●美聯張曉盈指，長沙灣宇晴軒1座中層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，以870萬元成交，呎價約14,380元，原業主於2007年1月以約337.8萬元購入，持貨約17年帳面賺約532.2萬元。

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新界區

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城11座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，原先叫價660萬元，原業主已換購三房單位，近日已降價至580萬元，終再減20萬元，以560萬元沽出上址，呎價約12,698元。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳日出康城OCEAN MARINI的1A座低層C室，實用面積約616方呎，套兩房連儲物室間隔，新買家為首置客，叫價880萬元，議價後以830萬元成交，呎價約13,474元，原業主於2022年以約951.2萬元一手購入，持貨約2年帳蝕121.2萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大坑口村單號屋全幢村屋，套四房間隔，望山景及海景，叫價1,700萬元，減幅約20.6%，終以1,350萬元沽出，低市價10%，原業主於2009年9月以1,210萬元購入。

●世紀21奇豐指，西貢璟瓏軒單號全幢村屋，套四房間隔，望山景，原先叫價1,800萬元，減幅約10.7%，終以1,608萬元成交，原業主於2002年9月以360萬元購入，持貨約22年帳面獲利1,248萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山銀湖‧天峰2座低層E室，實用面積約604方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1年，叫價730萬元，以698萬元成交，呎價約11,556元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山迎海3座中層D室，實用面積約797方呎，套三房間隔，望海景，放盤約9個月，叫價1,200萬元，減價141萬元，以1,059萬元獲買家承接，呎價約13,287元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山雅濤居1座高層A室，實用面積約779方呎，套三房間隔，叫價約960萬元，議價後以870萬元易手，呎價約11,168元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座中層E室，實用面積約615方呎，兩房間隔，望山景，連約671方呎天台，放盤約3個月，叫價820萬元，以810萬元成交，呎價約13,171元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍柏傲莊的3B座中層E室，實用面積約701方呎，套三3套間隔，望市景，終以1,380萬元沽出，減價約108萬元，減幅約7.3%，呎價約19,686元，原業主於2021年7月以約1,488萬元購入，約3年多帳面虧蝕108萬元，跌價約7%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，火炭居屋旭禾苑低層19室，實用面積約398方呎，兩房間隔，未補價第二市場以425萬元成交，呎價付約10,678元，原業主於2020年8月以280萬元購入上述單位。

●美聯羅立恒指，屯門卓爾居7座高層A室，實用面積約525方呎，兩房設計，原業主因換樓將單位放售，獲區內租客洽購，議價後租轉買，以588萬元承接，呎價約11,200元。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋景新臺3座低層E室，實用面積約677方呎，獲區外首置客擁綠表資格，原業主增加議幅，累積減價達32萬元，新買家有感房協居屋性價比高，未補價第二市場以408萬元購入自住，呎價約6,027元。

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