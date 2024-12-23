順豐控股獲調入滬深港通證券名單

公司H股獲調入滬港通及深港通標的證券名單後，中國內地的合資格投資者可分別通過上海證券交易所及深圳證券交易所直接投資於公司在香港聯交所上市的H股。此次獲調入預計將進一步擴大公司的投資者基礎，並有望提升公司H股的交易流動性。

另集團宣布，有關全球發售的穩定價格期已在2024年12月22日結束。穩定價格操作人於穩定價格期內進行的穩定價格行動包括：(1) 國際發售中超額分配合共2,550萬股H股，佔於超額配股權獲任何行使前根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約15%；及(2)先後在市場上以介乎每股H股32.15元至34.3元的價格購買合共2,550萬股H股，以便為根據其各自的基石投資協議向已同意延遲交付所認購相關H股的基石投資者交付H股。整體協調人(代表國際包銷商)於穩定價格期內並無行使超額配股權，且超額配股權於12月22日失效。