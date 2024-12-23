中國宏橋擬通過系內交易增持深圳上市附屬宏創鋁業股權
2024年12月23日 08:24
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中國宏橋(01378)宣布，公司的間接持股98.56%的附屬公司山東魏橋鋁電與公司的間接附屬山東宏創鋁業(為深圳證券交易所上市公司，並由公司間接持有約22.65%股份)簽署《發行股份購買資產意向協議》，宏創籌劃收購山東宏拓實業的全部股權，以向包括魏橋鋁電在內的宏拓實業的現有股東發行新股作為收購對價。本次交易後，公司在宏創的持股比例將相應提高，宏拓實業亦將繼續作為集團的附屬公司(透過宏創)。通過本次交易，將有助於提升集團資產證券化水平，促進集團長遠發展。
中國宏橋間接持有宏拓實業93.92%股權，而魏橋鋁電直接持有其約95.295%的股權，宏拓實業目前擁有集團中國內地全部鋁合金產品、氧化鋁產品及部分鋁合金加工產品生產線。截至2024年11月30日，其未經審計淨資產(合併口徑)約為472.14億元人民幣。交易完成後，宏拓實業將繼續作為公司間接控股附屬公司(透過宏創控股)。
宏創主要從事高品質鋁板帶箔產品的開發、生產和銷售。
本次交易不涉及公司發行股份。《意向協議》僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以最終簽署的正式交易協議為準。本次交易需要滿足一定的前提條件，包括監管機構的批准。公司後續將按照《上市規則》的規定履行必要的程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。