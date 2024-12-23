中國宏橋擬通過系內交易增持深圳上市附屬宏創鋁業股權

中國宏橋間接持有宏拓實業93.92%股權，而魏橋鋁電直接持有其約95.295%的股權，宏拓實業目前擁有集團中國內地全部鋁合金產品、氧化鋁產品及部分鋁合金加工產品生產線。截至2024年11月30日，其未經審計淨資產(合併口徑)約為472.14億元人民幣。交易完成後，宏拓實業將繼續作為公司間接控股附屬公司(透過宏創控股)。

宏創主要從事高品質鋁板帶箔產品的開發、生產和銷售。

本次交易不涉及公司發行股份。《意向協議》僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以最終簽署的正式交易協議為準。本次交易需要滿足一定的前提條件，包括監管機構的批准。公司後續將按照《上市規則》的規定履行必要的程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。