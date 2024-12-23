積金評級：強積金12月料微跌　全年仍有望升逾9%

積金評級表示，預計強積金在2024年結束時將與今年年初時一樣，出現單月投資虧損。以截至12月18日的「積金評級所有基金表現指數」計算，估算強積金12月份微跌約0.48%，強積金成員平均虧損約2,100港元，以致本季至今下跌約3.18%，人均虧損約9,700港元。

儘管12月份出現投資虧損，強積金仍有望全年上升約9.19%。如能實現這目標，這將是強積金連續第二年錄得正回報，亦將是強積金自2020年以來表現最佳的一年。

積金評級預計，2024年全年收益將達到約1,028億港元，即每名成員平均收益約21,600港元，而預計強積金總資產將達到約1.291萬億港元，為強積金推出以來第四高的總資產水平。

積金評級主席叢川普表示，以過去2019年及2020年的歷史顯示，強積金連續兩年錄得1,000億港元以上的投資收益是有可能的，但這將取決於美國候任總統如何「出牌」。貿易保護主義和放鬆管制似乎是候任總統特朗普的「王牌」，雖然這對某些美股行業來說很受歡迎，但也會帶來意想不到的後果。成員可能被誘使於強積金投資組合中偏向美國，但多元化投資組合可以減低其不定性。 積金局推出的預設投資策略（DIS）基金投資多元化，當中配置也偏向美股，是個不錯的投資選擇。