AI淘金熱不僅利科企　美國一行業前景超明朗...

人工智能（AI）算力不斷膨脹，受惠的除了英偉達（Nvidia）等開發AI加速器的半導體企業、微軟等不斷推出新款AI應用的科企，其實還有電力相關板塊。日資投行大和直言，現時美國電力系統的基建追不上由AI驅動的電力需求急增，電力供應的樽頸令電廠乃至設備與工程板塊有非常明朗的盈利前景，其4至5年的能見度非中港股票所能比擬。

大和電力、公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢接受東網專訪時表示，了解美國能源監管確實不易，但大方向仍很清晰──現時美國電力系統就像20年前的中國一樣急需擴建。

全美用電量料7年升15%

根據市場研究機構的估算，未來7年美國用電需求會累積上升15%，AI革命其實只是其中的重頭戲，「電動車有運行嘅，特朗普（美國候任總統）同馬斯克（Tesla行政總裁）咁老友，況且佢想推動美國工業回流，所以電力需求每年要增加4%也不難。」

然而，過去10年美國的基本負載發電廠（Base Load，不間斷滿足社會基本用電需要的發電廠）及電網建設投資，基本上不是新項目，而是維修，面對電力需求顯著上升，很多東西卻由於審批繁複等因素而不能迅速建成，「中國搞兩年嘅嘢，美國點加快都要4至5年，所以會有好大的供需失衡，亞馬遜與Talen Energy（TLN）、微軟與Constellation Energy（CEG）簽訂電力採購協議（PPA）的電價，比現價高一倍甚至更多……電廠突然值好多錢。」

葉捷賢今年把研究範圍擴展至美國的電力相關板塊，除了TLN，亦涉獵原為通用電氣（GE）電力和再生能源業務的GE Vernova（GEV，主打燃氣發電），以及食正電網擴充潮的工程、採購及建設（EPC）公司Quanta Services（PWR）。TLN的優勢在於其電廠幾乎全部位於美國中東部的PJM電網區域，接近主要數據中心集群。

燃氣發電具備增長空間

鑑於GEV升勢凌厲，他早前下調該股投資評級至「跑贏大市」，但要應對當前電力供應樽頸、「食電獸」超大型數據中心在搶電，燃氣發電是較有效的方案，增長空間較大，況且特朗普主張全力開採美國石油和天然氣，高呼「鑽啦，BB，鑽啦」（Drill, baby, drill）。

市場關注科企投資小型核反應堆（SMR），GEV也在研發，但這是很長遠的概念，因為建設周期很長。他的報告亦引述TLN的管理層指出，數據中心營運商對採購氣電很感興趣。

葉續指，燃氣發電的特性是發電量與設計容量愈接近──即所謂容量因子（Capacity Factor）愈高，營運成本諸如緊急維修和零件更換的漲幅會愈來愈厲害，這種正比並非呈簡單的直線關係，亦會反映於電價。GEV的收入有相當大的部分是服務費，它會隨裝機銷量增加，「但比較遠，因為投產4年才會大修，GEV現在指引明年燃氣發電機組銷量55部、2026年80部，那麼2026加4，2030年服務收入有望迎來最強勁的增長。」

特朗普非敵視新能源

支持傳統能源的特朗普準備對現屆政府的環保政策「開刀」，但葉捷賢認為，特朗普不是敵視新能源，「這個可能是我與市場不同的地方，他（特朗普）只是不想政府撒幣搞補貼，他是個商人，淨係睇盤數，如果太陽能和電動車真的比化石能源便宜，何樂而不為？他並沒有說要廢除電動車……要是他那麼守舊，就不會支持加密貨幣啦！」