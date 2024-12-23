渣打冀財管業務收入續雙位數增

銀行積極部署財管業務應對減息周期。渣打香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，該行財管及零售銀行業務表現強勁，第三季度及今年首9個月的收入，均按年錄得雙位數增長；其中，財富方案業務收入及富裕客群（擁100萬美元或以上資產）收入同樣錄雙位數增長。他坦言，雖然第四季仍未完結，但亦觀察到同樣的上升勢頭，尤其是10月股市暢旺錄不錯增長，有信心今年全年及未來數年保持該成績。

文偉成指，今年首3季該業務客戶增長迅速，淨新增資金（NNM）增長非常強勁，主要來自富裕客群；全新客及由普通客群升級至富裕客群佔比各有一半。內地富裕客群為主要增長火車頭，新客數目略高於本地客，該行將繼續優化開戶體驗，以及擴大和中介及其他品牌的合作，以便吸納更多新客。

上季數碼渠道銷售多六成

他稱，息口下調使客戶對財富管理產品需求增加，當中又以定息和結構性產品的需求最為特出，減息因素已在市場上反映，相信明年會維持同樣需求。隨着線上產品不斷增加，第三季來自數碼渠道的財富管理的銷售按年增長超過六成。

作為轉向更高收入業務的更廣泛戰略一部分，渣打早前公布財富管理業務未來5年內新增資產達到2,000億美元、該業務收入雙位數增長的目標。文偉成重複同樣觀點，「香港作為集團重要的市場之一，一定會大力支持以達成目標」，未來會繼續投資在前線、財富管理中心、線上數碼渠道等。

人手方面，他透露未來數年會新聘50%的人手，主要是前線客戶服務經理及數碼渠道；又指新一間財富管理中心將於明年首季在尖沙咀開幕。