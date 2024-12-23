【英識ETF】英Sir醒你2025年展望　港股、美股全攻略！

Global X ETFs特約《英識ETF》周一中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。

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投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。

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