【英識ETF】英Sir醒你2025年展望 港股、美股全攻略！
2024年12月23日 12:22
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臨近年結，港股假期氣氛濃厚，恒指表現牛皮，在兩萬關樓下爭持。展望明年初，美國候任總統特朗普即將上場，未知有多少對華不利政策，加上內地3月才召開全國兩會，首季可能出現「政策真空期」，港股難擺脫上落格局？以目前港股狀況，採取備兌認購期權策略合適？Global X國指成分股備兌認購期權主動型ETF(03416)值得留意？
美國聯儲局上周議息「放鷹」後，美股表現反覆，惟最新通脹數據較溫和，美國11月個人消費支出(PCE)略低過市場預期，能否令改善投資者信心，扭轉自12月初以來的下跌勢頭？展望明年，美國經濟及美股向好機會依然較大？若想撈貨，要採取哪些策略？Global X創新藍籌10強ETF(03422)投資於AI、半導體、電動車及生物科技領域，持有全球10間龍頭科技企業，能助投資者一籃子投資熱炒板塊，並分散風險？
另外，隨着特朗普明年就任，市場期望他能會着力減少金融業監管，加上配合科技發展，相關行業極具投資潛力？Global X金融科技ETF(03185)旨在投資新興金融科技領域公司，成分股包括虛擬貨幣交易所Coinbase、全球支付平台Paypal等，將會是明年備受關注的投資主題之一？
放眼全球，哪些市場明年充滿投資機遇？印度股市今年經歷高低起跌，年中曾因大選急挫，但很快收復失地，並在9月創下歷史新高，惟其後又因企業醜聞，以及市場擔心印度經濟放緩而有所回落。印度股市是否仍具韌性？值得逢低吸納？Global X ETFs旗下兩隻投資產品——印度行業龍頭主動型ETF(03084)及印度精選10強 ETF(03184)，到底有何分別？投資者要點揀好？
Global X ETFs特約《英識ETF》周一中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。
Global X ETFs提供一系列收益型策略，幫助投資者穩中求勝。了解更多：
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/
Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF(03419)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/
投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。
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