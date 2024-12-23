調查：英國企業信心創今年新低　惟工資增長加快

外媒報道，英國萊斯銀行(Lloyds Bank)的一項調查結果指出，企業信心下降2個百分點至39%，仍高於長期平均的29%。

萊斯銀行資深經濟學家Hann-Ju Ho表示，秋季延續夏季以來的下滑趨勢。12月信心的下滑，主因是企業對自己生意的前景所拖累。然而，企業對更廣泛的經濟感到樂觀，到2025年，如果企業繼續對經濟有信心，將帶來希望。

英國經濟在9及10月見萎縮，為自新冠疫情以來經濟首次月度連續下降。同時，僱主也對新政府在10月30日推出的首份預算案感到擔憂。

英倫銀行上周預測，第四季國內生產總值(GDP)增長為零，但維持利率不變；央行目前正觀察新政府預算案，當中企業稅增加對通脹帶來的影響。

此外，萊斯銀行調查的12月物價預期略增，並且遠高於長期平均。

另一項調查顯示，聖誕節假期前夕，勞動力市場恢復部分動力，招聘活動有所增加。網上招聘網站Adzuna表示，11月職位空缺增幅為2024年以來最大，較10月增加2.3%，部分原因是來自物流業的推動。另一方面，11月Adzuna的廣告上發布的平均工資，也較去年同期增加6.5%，是自2021年4月以來最大增幅。

不過，Adzuna創辦人Andrew Hunter指，就業趨勢很快就會反映經濟放緩。目前見到非常踴躍的招募環境，但預計更廣泛的整體經濟環境，在明年初將開始影響招聘情況。