「聖誕老人升市」今年恐怕冇影？專家咁解構...

美國股市12月以來逆轉年初以來的強勢，上周更錄得單周下滑，但市場仍期待「聖誕老人升市」(Santa Claus Rally)在今年出現。雖然上周下跌，但標指今年以來仍累升24%，惟投資者擔心傳統的「聖誕老人升市」今年可能不會出現。

美國投資者素來把一年最後5個交易日及新一年首兩個交易日，稱為「聖誕老人升市」，事緣標指自1969年以來，在相關時段平均升幅為1.3%。按上述觀點，「聖誕老人升市」的第一個交易日是本周一(23日)。

聯儲局日前公布議息結果，暗示減息步伐放慢，拖累標指上周三(18日)錄8月以來最大單日跌幅，即使上周四(19日)及上周五(20日)有所反彈，但標指全周仍跌2%。

Miller Tabak投資總監Matt Maley指，聯儲局議息後，美國債息回升，令股市面臨較重沽壓。再者，標指現水平相當於21.6倍預期市盈率，遠高於以往平均值15.8倍，短期內借勢調整壓力較重，出現「聖誕老人升市」的機會較低。

Horizon Investment Services投資總監Chuck Carlson也表示，美股今年11月升幅達5.7%，再升空間有限，「聖誕老人升市」確實不容易出現，不過如果美股回調，投資者應趁低吸納，原因是大市在下跌後仍會反彈。

另一影響「聖誕老人升市」的因素是，強勢的科技股早已有累升不少，個別本月已升22%，能成為大市火車頭的股份已不多。