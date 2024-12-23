經絡：港按息明年料降至3.25厘水平　美息至少減2次

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，明年港元最優惠利率(P)將降至加息周期前水平，即實際按息降至3.25厘水平。他指，雖然美國通脹數據仍然穩定，但候任總統特朗普的政策不確定性，聯儲局來年或會減慢減息步伐，明年仍至少有2次減息機會，基準利率將下調至3.75厘至4厘區間。

香港方面，曹德明預計一個月港元拆息(hibor)或反覆徘徊4厘水平，P息有機會於明年年底前降至加息周期前的水平，重回2023年以來的低位。

按揭宗數方面，曹氏預計今年全年現樓及樓花按揭宗數分別達50,000宗及4,200宗水平，現樓按揭將創有紀錄以來的年度新低，樓花按揭則按年大增逾1.6倍，主要是使用即供付款的買家增多。

他指，現時按息回落至合理水平，樓價亦有顯着回調，如明年經濟進一步復甦，將有助增加用家及投資者信心及加快入市步伐，交投將逐步回穩，現樓按揭亦有望谷底反彈，料全年宗數將回升一成至55,000宗。

另外，他預期來年一手將繼續主導市場，而受惠政府放寬多項樓花按揭措施，今年首次推售的樓花新盤中，約6成買家選用即供付款方法，選用即供付款的佔比將穩步上揚，料樓花按揭宗數有望上試6,000宗水平，即按年升逾4成，挑戰近5年新高。