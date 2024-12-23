證監會禁吳家順終身重投業界　罰款170萬元

海納資產管理負責人員吳家順因粉飾海納資產的財政資源和對兩隻基金管理不善，遭香港證監會終身禁止重投業界，並罰款170萬元。證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，證監會曾就管理私人基金及委託帳戶方面的缺失及操守不達標的情況發出通函，而海納資產的監管違規行為凸顯了該通函所載述的問題。

證監會發現，吳家順在海納資產呈交牌照申請時，開始粉飾該公司的財政資源，誤導證監會相信該公司已符合獲發牌照的財務要求。為海納資產取得牌照後，他又提供虛假或具誤導性的資料，以掩飾海納資產無法在34個月內維持300萬元的規定速動資金的情況，從而繼續假裝海納資產在2017年5月至2020年2月期間擁有充足的速動資金。

證監會亦發現，海納資產作為投資管理人，對2隻基金管理不善，嚴重危害基金投資者的利益，而吳家順則在關鍵時間負責為兩隻基金作出投資決定。

證監會認為，海納資產的監管違規行為乃歸因於吳家順沒有履行他作為該公司的高級管理層兼負責人員的職責，包括沒有確保海納資產維持適當的操守標準及遵守恰當的程序，其不誠實行為構成對法律及遵守規例的公然漠視。

證監會在決定採取上述紀律處分時，已考慮到所有的相關情況，包括吳家順粉飾海納資產速動資金狀況的行為嚴重，反映他完全漠視《財政資源規則》的規定，該規則乃維護市場投資者利益的重大法定保障措施；海納資產的粉飾活動在該公司申請證監會牌照時開始，一直持續至證監會發出限制通知書為止；吳家順以不誠實的態度行事，並對該兩隻基金的投資者進行剝削；吳家順從其中一隻基金的認購所得款項中獲利170萬元，或因其他理由而無法就該款項作出交代；有需要將吳家順逐出業界，以保障投資大眾；及吳家順過往並無遭受紀律處分的紀錄。

魏弘福又指，為了維持投資者對香港金融市場的信心並保障投資大眾的利益，證監會將充分運用所掌握的權力和工具，就資產管理公司及其高級管理層未有遵守適用的監管規定的行為追究責任。