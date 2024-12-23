經絡調查：近86%港人明年入市或投資部署趨審慎

經絡按揭轉介進行「2025年置業意向調查」調查，發現逾8成半（85.9%）表示來年入市或投資部署取態將保持審慎。另有逾6成（61.6%）表示，政府年内多番「減辣」措施對樓按市場有正面作用。該行首席副總裁曹德明認為，政府「減辣」有助樓市平穩發展，但本港經濟尚未完全復甦，整體大環境仍存在不穩定性，故市民置業態度偏向審慎。

調查於網上訪問了700名港人，當中三分之二為現有業主。持有物業市民中，逾8成半（85.7%）仍有按揭在身，當中逾6成半（65.8%）認為現時按揭息率屬於合理及可負擔水平，另外近8成（77.4%）不會考慮加按套現或轉按，主要原因包括「沒有加按或轉按需要」（34.6%）、「銀行按揭現金回贈不多」（24.2%）、「按揭息率仍然高企」（21.1%）及「樓價下跌，擔心估價不足」（20.1%）。

來年置業部署方面，持有物業市民中，逾7成（70.2%）為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮換樓」，佔15.9%。考慮換樓的市民中，近3成（28.3%）投選「樓價下跌，趁低換樓」為換樓誘因，其次為「家庭需要」佔25.2%，「改善居住環境」則佔21.4%。此外，逾7成（71.4%）考慮換購二手物業，一手物業佔28.6%。逾5成（51.9%）心儀600萬以上至1,000萬元物業，近6成半（64.9%）會承造高成數按揭。

沒有持有物業市民中，逾5成（52.3%）來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔36%，租樓則佔11.7%。考慮置業的市民中，逾9成（92.9%）是作自用．近4成（39.6%）投選「樓價下跌，趁低吸納」為主要置業誘因，其次為「磚頭保值」佔18.1%，「息口回落」則佔14.6%。此外，逾5成（52.1%）考慮購入二手物業，一手物業佔45.1%，海外物業則佔2.8%。逾6成半（66.2%）心儀樓價600萬元或以下物業，逾7成（73.2%）會承造高成數按揭。