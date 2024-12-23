大眾金融預警全年轉蝕1.9億

公司指，主要由於預期信用損失準備增加約1.7億元，主要來自在公共車輛牌照價值大幅下跌的情況下的租購貸款、私人貸款借款人拖欠還款和破產個案增加，以及為少數企業借款人撥出額外減值準備；投資物業的公平價值損失進一步增加約2,000萬至5,000萬元；及營運成本增加約4,000萬元，主要由於員工成本增加以挽留人才。

公司表示，鑑於預期短期至中期內的經營環境及市場狀況充滿挑戰，董事會就公司的財務預測採取審慎態度。由於上述原因，集團預測截至今年12月底止年度將計提商譽減值，該減值估計約6億至9億元不等。

於計及商譽減值後，截至今年12月底止年度的公司權益股東應佔虧損總額為約8億至11億元。商譽減值屬於非現金項目，並不會影響集團營運的現金流量。其亦僅在集團層面列帳，且不會影響公司的兩間主要營運附屬公司，即大眾銀行(香港)及大眾財務的財務狀況及須遵守的監管比率。