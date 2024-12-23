利嘉閣：11月二手私宅轉手虧損822宗　佔比33%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2024年11月全港2,467宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損者達822宗，佔比按月減少1.1個百分點，至約33.3%，為近4個月低；至於上月平手的個案持平在18宗，佔比微降0.2個百分點至約0.7%。

而在相繼利好消息推動下，同期帳面獲利個案共1,627宗，佔比約66%，按月升1.3個百分點，升至近4個月高位，期內每宗轉手個案平均賺幅為約22.7%，連跌兩個月後谷底回升，單月上升2.2個百分點，但仍為2010年一月以來即接近15年來次低水平。

按物業區域劃分，上月港島區表現繼續領先，以約68.4%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升0.1個百分點，其次為新界區，報66.8%，按月升2.9個百分點，九龍區只錄63.1%，按月跌0.7個百分點。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有屋苑能錄得百分百獲利，其中獲利成功比率最高者為將軍澳維景灣畔，錄得約95%，其次為大圍名城及東涌映灣園，分別錄得約89%及約87%。反之，將軍澳日出康城則賺最少的1.5%。

展望12月份，陳氏指出，在觀望進一步息口走勢及踏入12月的傳統假期淡月，成交呈現膠著狀態，買賣未算積極。預期在目前氣氛下，二手私宅轉手獲利比率及賺幅料呈牛皮發展，估計12月份轉手獲利比率繼續處於約65至67%之間，平均每宗賺幅則料在約22至23%徘徊。