滙豐助珠海華發集團發行14億人幣數碼債券

滙豐表示，支持珠海華發集團發行首筆為期3年、總額達14億人民幣數碼債券，並以HSBC Orion作為數碼資產平台。

繼今年9月滙豐發行首筆私營機構數碼債券後，該次發行為推動香港以至全球數碼債券發展，是首筆由大中華區企業發行的數碼原生債劵，並於香港及澳門兩地上市，及透過債券通「南向通」供內地在岸投資者參與。

滙豐數碼資產及貨幣集團主管John O’Neill表示，本次發行體現了香港數碼債券發展的多項重要發展。這是首筆在香港和澳門兩地上市的數碼原生債券，並可通過債券通的南向通機制交易，進一步增加流動性。期待2025年通過HSBC Orion平台發行更多債券。

珠海華發已表達申請香港金融管理局「數碼債券資助計劃」的意向，有望成為首批合資格的債券之一。

滙豐在是次發行中，擔任聯席全球協調行、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、結算交割行、付款代理人及數碼平台提供商。HSBC Orion作為滙豐的數碼資產平台，支持該筆數碼債券的發行，並透過HSBC Orion與債務工具中央結算系統（CMU）的接合，使國際投資者能夠透過CMU賬戶與其他國際中央證券存管機構（ICSDs）的連結進行投資。