【火速成交】睇樓兩小時即扑錘 昇薈一房戶613萬沽

臨近年底部分買家加快入市決定，東涌區有內租客安排外區家人搬入，睇樓短短兩小時即火速購入昇薈一房戶，成交價613.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原滕成德表示，西半山富景花園2座高層A室，實用面積約1,081方呎，套三房間隔，望維港景，以2,068萬元連車位沽出，呎價約19,130元，呎價為屋苑近兩年新低。

●中原柳志明指，西區寶翠園6座中高層H室，實用面積約1,133方呎，套三房間隔，望海景，單位今年11月放盤叫價2,550萬元，放盤約一個月，獲以2,480萬元承接，呎價約21,889元。

●宏智物業秦志豪稱，筲箕灣居屋愛蝶灣3座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價488萬元，減價至448萬元成交，呎價約9,256元。

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九龍區

●利嘉閣謝國勳表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街7號高層B室，實用面積約719方呎，三房間隔，望內園景，新買家為首置客，議價10萬元後，以570萬元成交，呎價約7,928元。

●美聯翟曉明表示，西南九龍匯璽2A座高層C室，實用面積約534方呎，套兩房間隔，以1,210萬元獲承接單位，呎價約22,659元，原業主於2017年4月以1,438.4萬元購入業，持貨約7年帳面虧蝕約228.4萬元，貶值約15.9%。

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新界區

●中原吳家威表示，東涌昇薈5座高層F室，實用面積約591方呎，一房連儲物房間隔，享內園景，叫價630萬元，區內租客安排外區家人搬入，方便互相照應，上周六首度睇樓，短短兩小時火速購入，成交價613.8萬元，呎價約10,386元。

●利嘉閣周煇宏指，荃灣樂悠居中層8室，實用面積約420方呎，兩房間隔，原先叫價600萬元放售，新買見鍾情單位裝修，議價後以540萬元成交，呎價約12,857元。

●中原鍾宏遠稱，屯門大興花園2期7座中層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，減價18萬元，獲上車客以352萬元承接，呎價約8,401元，原業主沽貨後，即日以442萬元購入同屋苑2期5座高層F室，實用面積約544方呎，呎價約8,125元。

●祥益黃慶德表示，屯門時代廣場E座高層3室，實用面積約325方呎，原業主有意賣出物業，累減32萬元，獲區內客以358萬元購入，呎價約11,015元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園紫荊南路單號屋，實用面積約902方呎，花園面積約506方呎，套三房間隔，叫價850萬元放售，議價後以780萬元沽出，呎價約8,647元。

●中原王勤學表示，元朗區於剛過去的周末錄得3宗二手買賣，包括世宙1座高層J室，實用面積約425方呎，兩房間隔，叫價530萬元，零議價沽出，呎價約12,471元，較3日前一宗兩房銀主盤成交價高約11%，但原業主持貨約8年，帳面仍蝕33.5萬元。

●美聯葉容生指，粉嶺綠悠軒4座中層A室，實用面積約427方呎，兩房設計，叫價420萬元，獲區內客議價20萬元，以400萬元承接，呎價約9,368元，原業主2012年以301萬購入單位。

●中原趙愛蓮稱，大埔寶馬山最新錄9座中層F室，實用面積約543方呎，兩房間隔，議價後以500萬元沽出，呎價約9,208元，新買家為區內上車客，原業主持貨約11年，帳面只升值約7.5%。

●美聯梁葦姮表示，大埔太湖花園1座中層G室，實用面積約589方呎，套三房設計，有裝修，原先叫價688萬元，原業主決心換區，擴大議價空間，區內客議價後迅即以655萬元承接，呎價約11,121元。

●中原霍栢雄稱，沙田玖瓏山傲瓏閣C3座中低層A室，實用面積約982方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,150萬元，議價後以1,000萬元沽出，呎價約10,183元，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約550萬元，貶值約35.5%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑A座高層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價680萬元，放盤兩個半月，減價60萬元，以620萬元成交，呎價約9,538元。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋康盛花園4座高層單位，實用面積約495方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價338萬元，降價50萬元或約15%，以288萬元成交，呎價約5,818元，新買家為同區「白居二」上車客。

●香港置業鍾月嬌表示，將軍澳君傲灣3座低層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，叫價約628萬元放盤約3個月，吸引外區客洽詢，議價後以622萬元易手，呎價約13,640元，原業主於2019年5月以約785萬元購入，帳面虧損約163萬元。

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