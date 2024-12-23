青山灣洋房項目1.3億元重新出售　較兩年半前跌價近3成

樓價由高位回落，抗跌力較弱的新界洋房割價重售。屯門青山灣洋房項目，以逾1.3億元連雙車位售出一座早前遭終止交易的洋房，惟做價較兩年半前大跌近三成，賣平逾5,200萬元，為年內減價金額最高的撻訂重售個案。

●屯門瑧譽洋房1.3億元重新售出

●紅磡THE HADDON一房售532萬

●黃竹坑站晉環四房3,567萬元沽

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，最新售出第2B座40樓C室，實用面積1,067方呎，屬四房一套間隔，成交價3,567.1萬元，呎價約33,431元，該單位的長方形客飯廳直連露台，可享開揚翠綠南朗山景觀。全盤累售751伙，套現逾155億元。

●元朗站The YOHO Hub II月內暫售17伙

●元朗洪水橋滙都II連沽兩伙兩房

●日出康城PARK SEASONS年內累沽954伙

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(23日)售出第2B座41樓D室，為實用面積437方呎，兩房間隔，以645.6萬元獲買家承接，呎價約14,773元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售954伙。

●長沙灣曉柏峰一房呎售約17,421元

●北角101 KINGS ROAD連錄兩宗交投

●啟德THE HENLEY II兩房成交價1,479萬

●啟德龍譽三房1,800萬元重新售出

●紅磡必嘉坊‧迎匯兩房呎售約20,040元

●屯門掃管笏凱和山單日沽4伙

●啟德天瀧年內售出85伙