青山灣洋房項目1.3億元重新出售 較兩年半前跌價近3成
2024年12月23日 22:05
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樓價由高位回落，抗跌力較弱的新界洋房割價重售。屯門青山灣洋房項目，以逾1.3億元連雙車位售出一座早前遭終止交易的洋房，惟做價較兩年半前大跌近三成，賣平逾5,200萬元，為年內減價金額最高的撻訂重售個案。
●屯門瑧譽洋房1.3億元重新售出
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，周一(23日)重新售出12號洋房及居室12，總實用面積為5,815方呎，連雙車位成交價逾1.3億元。上述洋房連居室曾於2022年5月以逾1.82億元售出，當時呎價約31,430元，惟交易在今年8月終止。現時重售，最新成交價下跌5,208.55萬元或約28.5%。
●紅磡THE HADDON一房售532萬
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周一(23日)錄得12樓E室的成交，單位實用面積276方呎，一房間隔，成交價532.98萬元，呎價約19,311元。
●黃竹坑站晉環四房3,567萬元沽
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，最新售出第2B座40樓C室，實用面積1,067方呎，屬四房一套間隔，成交價3,567.1萬元，呎價約33,431元，該單位的長方形客飯廳直連露台，可享開揚翠綠南朗山景觀。全盤累售751伙，套現逾155億元。
●元朗站The YOHO Hub II月內暫售17伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，本月至今暫錄約17宗成交，包括周一(23日)錄得兩宗。最新售出的單位為6座42樓G室，實用面積856方呎，採三房間隔，成交價1,303.66萬元，呎價約152,30元。
●元朗洪水橋滙都II連沽兩伙兩房
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II，今(23日)售出兩伙兩房單位，總成交金額共940.23萬元。包括第6座11樓A09室，實用面積450方呎，成交價466.48萬元，呎價約10,366元。
●日出康城PARK SEASONS年內累沽954伙
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(23日)售出第2B座41樓D室，為實用面積437方呎，兩房間隔，以645.6萬元獲買家承接，呎價約14,773元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售954伙。
●長沙灣曉柏峰一房呎售約17,421元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周一(23日)以601.02萬元沽出A座17樓A1室，實用面積345方呎，一房間隔，呎價約17,421元。
●北角101 KINGS ROAD連錄兩宗交投
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，今(23日)錄得兩宗成交，總成交金額共1,589.2萬元。當中，11樓E室採兩房間隔，成交價807.6萬元，按單位實用面積399方呎計，呎價約20,241元。
●啟德THE HENLEY II兩房成交價1,479萬
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，周一(23日)售出1座29樓D室，實用面積476方呎，兩房間隔，以1,479.72萬元成交，呎價約31,087元。
●啟德龍譽三房1,800萬元重新售出
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽，周一(23日)重新售出遭終止交易的三房單位，為第2B座8樓F室，實用面積865方呎，最新成交價1,800萬元，呎價約20,809元。該單位曾於2019年12月以2,556.8萬元沽出，呎價約29,558元，現時成交價較5年前低756.8萬元或29.6%。
●紅磡必嘉坊‧迎匯兩房呎售約20,040元
恒基地產(00012)發展的紅磡必嘉坊‧迎匯，今(23日)以757.51萬元沽出12樓B室，實用面積378方呎，兩房間隔，以757.51萬元獲承接，呎價約20,040元。
●屯門掃管笏凱和山單日沽4伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周一(23日)連沽4伙，總成交金額共涉逾1,870萬元。最新售出的單位涵蓋開放式戶至三房間隔，實用面積介乎291至691方呎，成交價312.13萬至692.29萬元，呎價約9,601至10,726元。當中售價最高為第3座8樓A室，實用面積691方呎，屬三房一套間隔，呎價約10,019元。
●啟德天瀧年內售出85伙
恒基地產(00012)旗下啟德跑道區合作項目天瀧，今年共售出85伙，套現約33億元。包括今天(23日)以招標形式售出7座8樓A室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,290萬元，呎價約32,834元。