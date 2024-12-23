削債「神器」？分析：美倘建比特幣儲備　料24年減債35%

關於美國成立比特幣(Bitcoin)儲備的討論轉趨熱烈。發行多個加密貨幣交易所買賣基金(ETF)的資產管理公司VanEck提出一項假設：若美國建立100萬枚比特幣的國家儲備，未來24年內或可減少國家債務35%。無獨有偶，比特幣大好友、MicroStrategy創始人Michael Saylor亦提出，成立比特幣儲備可為美國創造16萬億至81萬億美元財富，有助減少國家債務。

此外，全球領先的金融交易服務提供商、英國上市公司IG Group發布市場回顧及投資展望預測，比特幣於明年首兩個月將達到每枚12.5萬美元的目標價。比特幣周一於9.5萬美元水平上落。

IG指出，加密貨幣市場在今年穩步增長，明年將迎來新的突破。美國證券交易委員會(SEC)新主席的任命，預計將帶來更為溫和的加密監管政策，重建市場信心。機構投資者的積極參與及資金流入，進一步支持比特幣的上升潛力。該企資深市場策略師Filippo Diodovich預測，明年1至2月，比特幣價格有望達到11萬至12.5萬美元；即較現水平有最多約三成上升空間。

此外，以太幣(Ethereum)及Solana等主流加密貨幣亦預計呈現增長潛力，以太幣目標價為3,800至4,000美元，Solana目標價為280至300美元。以太幣周一曾報3,295美元，Soloana曾報181美元。

近期幣圈另一矚目事件乃日本上市公司、被稱為「日本版MicroStrategy」的Metaplanet推出發行零利率債券(zero-coupon bonds)的融資計劃，以進行比特幣槓桿交易。該債券募集金額達45億日圓(約3,000萬美元)，以增持比特幣。自今年5月以來，Metaplanet已購買超過1,000枚比特幣，據報其最新比特幣持倉量為1,761.98枚，今年以來其股價已累漲逾24倍。