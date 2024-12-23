美股道指跌206點　港股夜期低水

聖誕假期將至，投資者觀望氣氛濃厚，美國股市暫時欠缺焦點，道指周一早段跌206點，報42,634點；標指跌1點，報5,929點；納指升64點，報19,637點。港股夜期報19,841點，跌55點，低水42點。

高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)表示，維持對明年美國聯儲局減息3次(每次0.25厘)的預測，原因是到目前為止，許多導致通脹回落的基本因素「仍然完好無缺」，意味着通脹難以反彈。

他補充道，雖然關稅等特定風險可能導致通脹暫時上升，但潛在的經濟調整(包括薪酬回落、勞動市場轉弱)支持通脹回落的趨勢，加上價格趨勢與季節效應的影響，將加劇通脹的下降趨勢。具體而言，他預計到2025年底，核心個人消費開支(PCE)通脹率將從目前的2.8%降至2.4%。

隨着明年特朗普即將重新入主白宮，華爾街亦看好個別板塊的表現，如此前深陷危機的地區銀行。分析預計，新一屆的「特朗普2.0」政府，將營造對銀行業更友善的監管環境。Piper Sandler分析師Nathan Race表示，近期美國國債孳息率曲線回歸正常，即長期利率重新高過短期利率，對銀行盈利能力大有幫助，因為銀行通常以短期利率借入資金，並以長期利率放貸，賺取息差。

他又表示︰「考慮到收入增長的潛力和每股盈利預期的向上修正，我們認為重點將集中在(銀行業的)2025年財務指引上。」他補充指，由於併購相關的監管有望放寬，預計併購前景將成為下次財報季討論的焦點。