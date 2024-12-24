東方日報B1：滙豐狠削港經濟預測　看淡3年GDP增長

本港零售市道持續弱勢，滙豐研究預期，香港經濟整體增長將繼續受壓，今年本地生產總值(GDP)增長預測由3%調低0.5個百分點至2.5%，同時亦看淡明年及後年的經濟增長不似原預期，料2025年及2026年GDP僅分別只得2%及1.8%增長，較原有預測各下調0.7個百分點。

滙豐直言，受中美關係不確定影響，相信外部需求將更審慎，令香港第三季經濟動力減弱。另加上內地需求正面對結構性轉變，貨幣寬鬆政策或比原先預期略為放慢，儘管預期較大的財赤將提供緩衝，但本港經濟仍有壓力。

該行又指，自美國啟動減息以來，本港樓市已呈現復甦的正面迹象，導致實際房貸利率下滑。樓市銷售於10月和11月反彈，預期明年寬鬆政策更為循序漸進，且美國聯儲局減息幅度將更小，對投資和資產市場的提振作用將更微弱。

早前野村預期香港經濟將由2024年的2.5%放緩至2025年的2.3%；美銀亞洲經濟團隊預計今、明兩年分別增長2.5%及2%，均反映大型金融機構認為港經濟表現不明朗。

香港金融管理局季報顯示，作為「百業之母」的本港零售銀行首3季稅前經營溢利按年增加8.4%，由於持有作交易的投資收入、外匯及衍生工具業務收入都增加，但淨利息收入卻減少，期內淨息差1.5厘，按年收窄18點子。特定分類貸款比率第三季末為1.99%，按季升0.1個百分點，內地相關貸款的特定分類貸款比率微升0.01個百分點至2.79%。本港第三季整體貸存比率跌至58.1%，港元貸存比率跌至78.4%，按季分別下降1.6百分點及2.9個百分點。

金管局指，銀行體系維持穩健，資本及流動性緩衝十分充裕。整體資產質素維持可控，信用卡貸款及住宅按揭貸款拖欠比率分別處於0.35%及0.11%的低位。