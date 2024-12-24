【東方日報產評】華資產未脫殘局　春節經濟要催谷

疫後中港市場一直跑輸全球主要市場，至今年下半年始有點起色，主要是靠內地開始出手化解地方債務危機，並定調要「穩股穩樓」，明確要穩定中國資產價格，市場才開始止跌。事實上，一個對外開放的市場，資產價格長期低迷，就連內資都不敢吼，如何能說服外資入場？未來一年當局首要做的是全力穩定資產價格，而救內房是重中之中的工作，得確保止住資產價格探底，配合激活資本市場活動，財富效應展現，推動增值巨輪，重啟市場融資功能，則中港兩地市場才有望脫困，迎來生機！

今年內地透過補貼政策，支持汽車消費市場發展，而相類似的政策亦擴大至其他消費產品如家電市場，圖藉此刺激消費，消化產能，改善產能過剩問題。可透過發債加強財政，以更積極的財策來催谷消費，靠補貼來促消費，始終非長久之計。更何況汽車是耐用消費品，不會一年半載換一架，補貼政策難免會出現遞減效應。如何改善市場信心，提升經濟景氣，讓民企夠膽再投資，居民增加收入，有力挺住內部需求，是當局須設法解決的問題。

可目前而言，內地需求仍疲弱，一大原因乃房地產業流動性尚未脫險。近月有房企開始有限度重新入場增持土地儲備，算是好現象，但能否刺激用家入市，還得看政府是否加快協助以轉型為保障房的方式，加快消化市場庫存，並支持銀行更好地服務房地產企業，協助重組債務，支持保交樓及新項目融資，畢竟市場有新水流入，投資引擎重啟，涉及房地產的不同行業獲益，對於整個經濟景氣才能起到四両撥千斤之效。居民主要資產價格真正止跌回穩，不用再擔心身家大縮水，增收信心恢復，才能說得上有心情消費。

中國資產要改變超低迷的局面，要從內外兩方面行事，但兩者還得以內行先。若然內資都沒好好對中國資產投信心一票，又如何說服外資落場？近日當局着手限制券商的公開言論，大概就是要唱好；但市場得一把聲音，不等於市場信心就會回歸。要讓企業與居民的「口袋」真真正正感受到改善，不用官方指導唱好，市場氣氛自然會逐漸回暖。所以說，來年當局要增加財政政策力度，別老是去搞地方基建等長遠建設，得設法確保資源去到企業與居民手中，讓春節企業能安度年關，民工過年有錢花，春節過後容易找到工作，始有條件提振信心。

香港股市起跌，還要看中國資產氣氛。短期美元偏強，人民幣受壓，中港股市表現變相受掣肘，而來自美國候任總統特朗普對華的種種不友善，又變相為中國資產增加心理陰影。要突破重重困難，扭轉弱勢，內部力量須採取主動。9月下旬以來已公布的刺激措施，得全力以赴盡快展開，而降準、更精準的優化刺激措施，得及時接力而上，尤其是中國人重視春節，所謂一年之計在於春，得出盡辦法搞好首季開局，那提振內部信心和市場需求才可事半功倍。否則外部突如其來出現新挑戰，則整個弱勢只會變得更難扭轉。