鄧建初：新股IPO進行優化改革　部分建議置散戶於不利位置

憶及2021年財金官員提議狂加港股印花稅30%，初哥在此方案未通過前已撰文指出弊端，當世界各地減收或不收股票印花稅，而香港與之背道而馳，猶如搬起石頭砸破「國際金融中心」這隻金蛋。初哥立即約見立法會議員，痛陳利害，強調實施後稅收會因加得減，高頻交易轉投其他市場。香港經濟與股市處於水深火熱之際，宜盡量讓市民休養生息，推出之政策應以廣大市民利益為依歸。

現實證明，初哥當時所講的理據充分。狂加印花稅後，港股成交長期處於1,000億港元以下，指數大升或大跌，也未能推動成交超越1,500億元，市況淡靜，了無生氣。經過各方力勸下，當局終於面對現實，今年在施政報告中宣布下調印花稅至0.1%，還原本來的面貌。措施實施後，恒指現時每日平均成交量均較之前高出甚多，高峰期更誇張至逾5,000億元。印證政策制定或改動需要多方面考慮，並認真諮詢「紅褲子」出身之行內人士，而非象牙塔內的意見。

言猶在耳，聯交所上市科上周又推出新股進行改革計劃，諮詢期至明年3月19日，美其名是提升香港上市證券市場競爭力，優化首次公開招股(IPO)市場定價及公開市場規定建議，然而細看之下，部分建議值得商榷。

新股分配至公開發售方面，當局建議現有國際配售不足額，可回撥20%至公開發售部分。此建議應取消，因散戶財力有限，亦不知國際配售情況，回撥20%容易令孖展客失去預算，迫於無奈進行斬倉行動，拖累股價。公開發售部分應該維持最多10%，國際配售不足額顯示大戶對此股無甚興趣，那剩餘的集資額度可予以撤銷，起碼不會強行大量分配給散戶。

靈活定價方面，當局建議允許上調定價較發售範圍上限高不多於10%，此為極不公平，因定價屬於預知範圍，認購者覺得訂價合理才會入飛，入飛後卻「肉隨砧板上」，隨意被迫加價接貨，哪有這樣的道理？除非調高定價，可以容許選擇「退飛」則可以考慮。

場外交易市場方面，現時只得3間證券行進行新股暗盤交易並不公平，應該取諦或全面開放合法化。

公眾持股方面，基本回撥應有50%，除非集資額巨大之巨企，回撥亦應有20%或以上。現時建議如少於或等於60億元市值，公眾持股才需達致25%是行倒車，對廣大散戶認購並不公平，變相傾斜於國際配售者。

不患寡而患不均，政策應以各方利益為依據，取得平衡點，太傾斜某方面，對社會整體不是好事。初哥以上反建議只是拋磚引玉，望有能之士提出更好方案，帶領香港股票市場走出陰霾。寫到此處，初哥想起近年港股飽受沽空盤蹂躪，有關當局應推出諮詢期，檢討本港的沽空制度，及如何挽救低迷的股市重出生天，才是當前急務。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）