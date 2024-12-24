鄧聲興：受益遊戲行業持續發展　騰訊401元有支持

數據顯示，騰訊《王者榮耀》在2024年11月繼續蟬聯全球手遊收入榜榜首，相信騰訊遊戲收入將持續穩步釋放。2024年三季度，騰訊遊戲業務實現收入518億元人民幣(下同)，按年增長13%，本季度遞延收入餘額1,131億元，同比增長23%，環比增長1%，創歷史新高，有望為後續收入的增長提供堅實支撐。其中，國內遊戲收入373億元，同比增長14%，增速顯著提升。旗艦長青遊戲《王者榮耀》及《和平精英》流水實現了健康的同比增長。國際遊戲收入145億元，同比增長9%，主要受益於《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。

騰訊作為互聯網及遊戲行業的龍頭企業，有望充分受益於遊戲行業的持續發展。同時公司積極推進視頻號業務，帶動在線廣告收入增長迅速，對其後續業績增速持較強確定性。股份阻力位482港元，支持位401港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)