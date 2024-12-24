港交所：運用定息ETF捕捉收益潛力

定息投資作為構建多元化投資組合的重要一環，可為投資者帶來潛在收入來源及多元化收益。即將踏入2025年，美國新一屆政府的政策及其對全球經濟的影響為市場增添不確定性，令定息投資的分散風險作用變得重要。下文將探討三種定息ETF的特點及用處，分別為中國債券ETF、亞洲債券ETF及美國國債ETF。

中國債券助分散投資組合

中國債券市場為全球第二大債券市場，根據Wind數據，截至2023年底，中國在岸債券市場規模達到156萬億元人民幣，2013至2023年的年均複合增長率達到17.9%。

中國債券與其他債券市場的關聯性相對較低，主要原因之一是中國獨特的經濟和貨幣政策環境。與大多數已發展市場相比，中國經濟處於不同的利率周期，例如當多個已發展經濟體在收緊貨幣政策以對抗通脹之際，中國人民銀行卻較著重透過寬鬆政策支持經濟增長。這令中國債券成為投資者實現環球定息投資組合多元化的理想選擇。

從亞洲債券發掘收益

亞洲定息市場的產品種類多元化，涵蓋處於不同發展階段的經濟體發行的債券產品。一般而言，亞洲債券能夠提供較具吸引力的收益率，對尋求高回報的投資者具有一定吸引力。

然而，不同亞洲債券的收益率因發行人的信貸評級、債券到期日等因素而迥然不同，例如10年期日本政府債券的收益率約為1.05%，同年期印尼政府債券的收益率則達到7.17%。這是因為各個亞洲經濟體的通脹水平不一，且具有不同的通脹目標及貨幣政策，這些因素均直接影響債券收益率。若投資者希望捕捉亞洲定息市場的不同機遇，可考慮透過廣泛覆蓋不同亞洲地區債券的ETF，以分散投資組合風險。

利用美國國債部署美國利率變動

美國國債市場為全球最大及流動性最高的市場之一，美國國債獲廣泛認可為避險資產，其高度流動性讓投資者能夠在交易價格不受重大影響下，快速地賣出所持有的債券。然而，定息國債須承受通脹風險，即一旦通脹上升，其實際價值可能會下降。投資者亦應注意利率風險，因為倘新發行的債券提供較高孳息率，現有國債的價值可能會下跌。

美國國債收益率一般在美聯儲的減息周期時下降，投資者的其中一項對策，是將現金投入長期國債，以在利率進一步下降前鎖定更高的收益率。此外，分散投資於不同到期日的債券，亦有助於管理利率風險。與直接投資於美國國債相比，運用相關ETF具有多項優勢，因為ETF一般投資於多種不同到期日的債券，有助平穩回報及分散收入來源。

香港ETF市場共有約20隻定息ETF，提供多元化的定息投資選擇，包括中國政府債券、不同年期的亞洲債券及美國國債等，是提升收入潛力的便利工具。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁