大都會人壽向盈科拓展收購柏瑞　涉資最多93.6億

美國大都會人壽（MetLife）旗下大都會人壽投資管理公司（MIM）宣布，向李澤楷旗下的盈科拓展收購資產管理公司PineBridge（柏瑞投資），作價8億美元（約62.4億港元）；另視乎柏瑞2025年財務表現及未來數年的盈利能力，若達到指定要求，MIM將再額外支付4億美元（約31.2億港元）。換言之，總交易金額合共約12億美元（93.6億港元）。

MetLife指，是次收購不包括柏瑞內地合營公司和私募基金業務。雙方目標在2025年完成交割，需滿足慣例的交割條件，包括監管機構批准。

盈科拓展表示，在此次交易中特別保留柏瑞投資的內地業務，並將專注於通過華泰柏瑞基金管理有限公司和定位獨特的私募基金業務來提升集團的核心優勢。華泰柏瑞由盈科、華泰證券股份有限公司和蘇州新區高新技術產業有限公司合資，是中國領先的基金品牌，公司將繼續滿足中國市場日益增長的投資產品需求。同時，依託盈科的平台，公司的私募基金業務在中小型市場交易中也具有強大的競爭優勢，公司將一如既往地與合作夥伴和團隊密切合作，為中國及全球客戶創造非凡價值。