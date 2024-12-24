高盛：外資對日股興趣升溫　日圓貶極有限最多跌見...

日圓匯價持續疲弱，高盛集團首席日本股票策略師Bruce Kirk稱，日圓兌每美元當前水平，有助於海外投資者購買日本股票。

Kirk認為，日圓兌每美元跌破160關口的風險有限，因為這可能觸發日本當局採取某種形式的干預。而這卻為海外基金提供了一個「甜蜜點」，可以以相對低廉的價格購買日本股票，減少日後由於日圓貶值而導致這些股票的美元價值下降的可能性；反之，如果日圓升值，這也會帶來一些賺取外匯收益的機會。

日圓兌美元現報157.13左右，今年以來已累計貶值逾一成。

日本股市雖然自8月暴跌以來已收復了大部分失地，但許多海外基金仍保持觀望，隨着這批投資者回歸，可能會為東證指數在2025年重返巔峰提供推動力。

高盛集團予東證指數12個月目標價為3,100點，該指數周一(23日)收報2,726點。相比而言，UBS Securities Japan和摩根大通對該指數的目標價分別為2,900點和3,000點。

Kirk稱，面對政治不確定性美國股市展現出的韌性，削弱了海外投資者重返日本市場的動力。但現在已經度過了難關，開始看到外資對日本的興趣再次升溫。